Ni sangria ni Fanta: la beguda més refrescant de l'estiu està 'regalada' a Mercadona
Mercadona torna a sorprendre amb una novetat pensada per a qui busca frescor i comoditat en el seu dia a dia
Mercadona no deixa de sorprendre amb idees que encaixen en la vida diària de qui busca practicitat i frescor. La cadena segueix apostant per solucions que destaquen per la seva senzillesa i comoditat. Aquest llançament confirma que Mercadona entén molt bé el que la gent necessita.
A Mercadona cada novetat sembla pensada per fer-te la vida una mica més lleugera i fàcil en qualsevol moment del dia. La marca manté el seu estil inconfusible amb propostes útils i originals. Un cop més, Mercadona aconsegueix captar l'atenció amb alguna cosa que s'adapta a qualsevol rutina.
Un format que s'adapta a qualsevol moment
Mercadona acaba de posar a disposició dels seus clients un refresc de te amb gust de llimona en un format pensat per a qui no para en tot el dia. Es tracta d'una ampolla de 330 ml fàcil de transportar, que cap a qualsevol motxilla o bossa sense ocupar espai de més. És una alternativa molt pràctica per a qui busca mantenir la frescor al llarg de la jornada.
Aquest refresc de Mercadona manté el gust clàssic del te amb llimona que ja coneixies, però ara en un envàs que és molt més còmode. La marca Hacendado, segell de confiança a la cadena, avala la qualitat d'aquesta proposta. L'ampolla individual permet gaudir del producte sense desaprofitaments i amb la mesura justa per saciar la set.
La combinació de te i llimona ofereix un equilibri perfecte entre dolçor i frescor, ideal per prendre fred en qualsevol moment del dia. El gust cítric realça l'experiència i converteix cada glop en un aliat contra la calor. És l'opció més còmoda per a qui vol gaudir d'una beguda lleugera sense perdre temps.
Amb aquest format, Mercadona respon a la demanda de productes portàtils i pràctics que encaixen en un estil de vida actiu. L'ampolla de 330 ml no només s'adapta als desplaçaments, també és perfecta per a qui no vol grans envasos. D'aquesta manera, el refresc es converteix en una elecció versàtil tant a casa com fora d'ella.
Preu assequible i disponibilitat senzilla
El refresc de te gust llimona Hacendado es pot trobar a totes les botigues Mercadona i també a la seva pàgina web. El seu preu és de 0,50 euros per ampolla de 330 ml, cosa que el converteix en una de les opcions més competitives dins el mercat de begudes refrescants. És una alternativa econòmica que manté la qualitat de sempre amb la comoditat del nou format.
Mercadona reforça així la seva estratègia d'oferir productes que responguin a la rutina dels seus clients amb solucions senzilles. L'aposta per envasos pràctics segueix creixent, i aquest refresc encaixa perfectament en aquesta línia d'innovació. L'ampolla està pensada per consumir-se al moment, sense necessitat de guardar el que sobra.
Qui busca un refresc que combini gust, practicitat i bon preu troba aquí una resposta immediata. No cal preocupar-se per grans formats, ni per portar més pes del necessari. És la mesura justa per hidratar-se mentre treballes, estudies o viatges.
La relació qualitat-preu és un dels punts més destacats d'aquesta novetat de Mercadona. A només 0,50 euros, el refresc de te amb llimona en aquest format ofereix la possibilitat de gaudir d'una beguda fresca a qualsevol lloc. Amb aquest llançament, Mercadona demostra un cop més que sap anticipar-se al que els seus clients necessiten cada dia.
Preus i ofertes actualitzats el dia 18/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis
Més notícies: