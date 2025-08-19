Ni tinto ni Fanta: La bebida más refrescante del verano está 'regalada' en Mercadona

Mercadona no deja de sorprender con ideas que encajan en la vida diaria de quienes buscan practicidad y frescura. La cadena sigue apostando por soluciones que destacan por su sencillez y comodidad. Este lanzamiento confirma que Mercadona entiende muy bien lo que la gente necesita.

En Mercadona cada novedad parece pensada para hacerte la vida un poco más ligera y llevadera en cualquier momento del día. La marca mantiene su estilo inconfundible con propuestas útiles y originales. Una vez más, Mercadona logra captar la atención con algo que se adapta a cualquier rutina.

Un formato que se adapta a cualquier momento

Mercadona acaba de poner a disposición de sus clientes un refresco de té con sabor limón en un formato pensado para quienes no paran en todo el día. Se trata de una botella de 330 ml fácil de transportar, que cabe en cualquier mochila o bolso sin ocupar espacio de más. Es una alternativa muy práctica para quienes buscan mantener la frescura a lo largo de la jornada.

Este refresco de Mercadona mantiene el sabor clásico del té con limón que ya conocías, pero ahora en un envase que es mucho más cómodo. La marca Hacendado, sello de confianza en la cadena, respalda la calidad de esta propuesta. La botella individual permite disfrutar del producto sin desperdicios y con la medida justa para saciar la sed.

La combinación de té y limón ofrece un equilibrio perfecto entre dulzor y frescura, ideal para tomar frío en cualquier momento del día. El sabor cítrico realza la experiencia y convierte cada trago en un aliado contra el calor. Es la opción más cómoda para quienes desean disfrutar de una bebida ligera sin perder tiempo.

Con este formato, Mercadona responde a la demanda de productos portátiles y prácticos que encajan en un estilo de vida activo. La botella de 330 ml no solo se adapta a los traslados, también es perfecta para quienes no desean grandes envases. De este modo, el refresco se convierte en una elección versátil tanto en casa como fuera de ella.

Precio accesible y disponibilidad sencilla

El refresco de té sabor limón Hacendado se puede encontrar en todas las tiendas Mercadona y también en su página web. Su precio es de 0,50 euros por botella de 330 ml, lo que lo convierte en una de las opciones más competitivas dentro del mercado de bebidas refrescantes. Es una alternativa económica que mantiene la calidad de siempre con la comodidad del nuevo formato.

Mercadona refuerza así su estrategia de ofrecer productos que respondan a la rutina de sus clientes con soluciones sencillas. La apuesta por envases prácticos sigue creciendo, y este refresco encaja perfectamente en esa línea de innovación. La botella está pensada para consumirse en el momento, sin necesidad de guardar lo que sobra.

Quienes buscan un refresco que combine sabor, practicidad y buen precio encuentran aquí una respuesta inmediata. No hay que preocuparse por grandes formatos, ni por llevar más peso del necesario. Es la medida justa para hidratarse mientras trabajas, estudias o viajas.

La relación calidad-precio es uno de los puntos más destacados de esta novedad de Mercadona. A solo 0,50 euros, el refresco de té con limón en este formato ofrece la posibilidad de disfrutar de una bebida fresca en cualquier lugar. Con este lanzamiento, Mercadona demuestra una vez más que sabe anticiparse a lo que sus clientes necesitan cada día.

