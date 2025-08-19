Molt pocs coneixien aquest electrodomèstic de Lidl i ara no falta a cap cuina
Amb la seva nova proposta, Lidl torna a posar en escac la competència amb una cosa pensada per facilitar la cuina diària
Lidl torna a agitar el mercat amb un llançament que deixa en evidència la competència sense esforç. El més cridaner és com aconsegueix crear expectació amb alguna cosa petita que genera tanta intriga. En aquesta ocasió, Lidl demostra que no cal complicar-se per captar l'atenció de qualsevol.
Cada setmana Lidl sorprèn amb propostes que ningú s'esperava i que acaben arrasant en vendes. El curiós és que no parlem de grans novetats, sinó de detalls que canvien rutines. Un cop més, Lidl aconsegueix situar-se al punt de mira amb un article que desperta interès massiu.
Un utensili pensat per simplificar la cuina
La picadora de Lidl es presenta com un aparell versàtil i fàcil de manejar que concentra diverses funcions en un sol disseny. Compta amb ganiveta d'acer inoxidable i quatre accessoris intercanviables que amplien les seves possibilitats. El resultat és una eina ideal per a qui cerca practicitat i resultats ràpids a la cuina diària.
La màquina incorpora un panell de control tàctil senzill que facilita l'encesa, l'apagada i la funció de retrocés sense complicacions. El seu motor ofereix una potència de 350 W amb pics de fins a 1200 W en bloqueig. Amb aquesta força, aconsegueix processar aproximadament un quilo de carn per minut de manera constant i segura.
El disseny robust inclou tremuja d'ompliment, boques d'entrada i sortida i una rosca transportadora d'alumini fos. També disposa de potes amb ventoses i enrotllacables, cosa que garanteix estabilitat i ordre. Tot plegat fa que el maneig sigui còmode i adaptat a qui cuina de manera freqüent a casa.
Un altre punt clau és la facilitat de neteja, amb peces desmuntables que permeten mantenir l'aparell sempre en condicions òptimes. A més, la funció turbo de quinze minuts ofereix un extra per preparar grans quantitats. La combinació de rapidesa, higiene i estabilitat converteix aquesta picadora en un aliat constant a la cuina.
Accessoris pràctics i un preu competitiu
La picadora Lidl arriba amb un set complet d'accessoris que permet anar molt més enllà de picar carn. Inclou discos perforats de tres gruixos diferents per triar el tall més adequat en cada recepta. També incorpora accessoris específics per a salsitxes, mandonguilles, galetes i fins i tot un passapuré per complementar.
Aquest electrodomèstic ve acompanyat d'un receptari amb quatre propostes senzilles que serveixen d'inspiració inicial. La varietat d'usos permet preparar hamburgueses casolanes, embotits artesanals o galetes amb formes personalitzades. L'enfocament és donar a l'usuari un ventall ampli d'opcions que s'ajusten tant a la cuina diària com a moments especials.
Pel que fa al preu, Lidl ha situat aquest aparell en un rang molt competitiu que el fa encara més atractiu. Actualment es pot aconseguir per només 26,99 euros gràcies a un descompte del 40 % sobre el cost habitual. Amb aquesta rebaixa, es converteix en una oportunitat interessant per a qui cerca equipar la seva cuina amb poca despesa.
Amb un pes aproximat de tres quilos i mesures compactes, és un electrodomèstic pensat per guardar-se amb facilitat. No necessita gaire espai i, tot i així, ofereix funcions pròpies de models més grans i cars. En definitiva, una proposta de Lidl que combina preu ajustat, utilitat pràctica i varietat d'accessoris en un mateix producte.
