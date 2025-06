Mercadona llença un perfum de luxe per menys de 3 euros: serà l'enveja de l'estiu

Mercadona ha llançat quelcom que canviarà la teva percepció sobre el que pot oferir. Amb una proposta fresca i plena d'estil, promet ser el complement perfecte per a tots els gustos. Ningú esperava una cosa així.

A les prestatgeries de Mercadona apareix una novetat que no et deixarà indiferent. Amb una barreja d'elegància i accessibilitat, aquest llançament promet sorprendre i convertir-se en un imprescindible per a molts.

El nou mini perfum de Mercadona que cap a qualsevol bossa

Mercadona ha sumat al seu catàleg de bellesa una proposta senzilla, efectiva i amb aroma envoltant. Es tracta d'un mini perfum de 50 ml que aposta pel dolç sense saturar. És una opció pràctica per a qui busca una olor rica i fàcil de portar cada dia.

Aquest perfum és el Sweet Sunset Cup Cake, una fragància per a dona de la marca Flor de Mayo. Ve en format reduït i amb un disseny pensat per a l'ús quotidià, sense complicacions. La seva fórmula combina ambre i vainilla, cosa que li dona un toc càlid, suau i una mica llaminer.

No es tracta d'una colònia corrent sinó d'un mini eau de parfum, amb més concentració i durada. Això el converteix en una alternativa perfecta per reaplicar en qualsevol moment del dia. Encara que sigui petit, té presència i compleix amb nota en intensitat.

El producte ja està disponible als lineals de bellesa de Mercadona, sense necessitat de buscar massa. Per només 2,50 euros es pot afegir al carretó un perfum coquet i que fa olor de postres elegants. És una compra fàcil que permet provar sense por d'equivocar-se.

Sweet Sunset Cup Cake: el perfum low cost que fa olor de tendència

El nom no enganya i el contingut tampoc, perquè el Sweet Sunset Cup Cake fa olor de coses que reconforten. La barreja de notes dolces i ambarades recorda una tarda tranquil·la de tardor. Té aquell aire de galeta fornejada i vainilla suau que moltes busquen per al dia a dia.

L'elecció de l'ambre ajuda a donar profunditat a l'aroma, sense que resulti embafador ni pesat. És una manera d'oferir un perfum femení, càlid i modern per molt pocs diners. Sent de la marca Flor de Mayo, l'estil segueix la línia habitual de les seves fragàncies més venudes.

Aquest tipus de perfums mini respon a una tendència clara: formats petits que no renuncien a la qualitat. La gent vol provar, portar a sobre i no invertir de més si no coneix el resultat. Amb aquest producte, Mercadona compleix bé aquesta funció amb un preu ajustat.

A més, pel seu tamany i estètica, es converteix també en un bon detall o autoregal accessible. No pesa, no molesta, es guarda a qualsevol lloc i serveix per perfumar-se sense trencar rutines. En definitiva, un petit encert olfactiu que Mercadona ha sabut posar en el moment just.

Preus i ofertes actualitzats el dia 10/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se'n fa responsable dels possibles canvis