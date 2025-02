Mercadona i Juan Roig sorprenen: bomba amb un dels seus millors productes

Recentment, molts clients de Mercadona es van endur un petit ensurt quan un dels seus productes més estimats va desaparèixer de les prestatgeries. Durant un temps, els consumidors van començar a notar que el popular sabor a coco de la línia +Proteïnes no estava disponible. Això va generar preocupació entre aquells que el consumien regularment, ja que es tractava d'un producte molt demandat.

El retorn del sabor coco amb un toc innovador

Mercadona ha decidit reformular la seva oferta de productes +Proteïnes amb una deliciosa novetat: unes postres làcties de coco en format iogurt. El pack consta de quatre unitats de 120 grams cadascuna, i és perfecte per a aquells que buscaven un substitut del clàssic beguda de coco. Aquest iogurt manté el deliciós sabor a coco que tant va agradar en la seva versió anterior, però ara amb una textura més cremosa i satisfactòria.

El que fa encara més atractiu aquest producte és el seu alt contingut en proteïnes, aportant 10 grams per unitat, una opció nutritiva per a qualsevol moment. A més, aquestes postres són 0% greix, cosa que les fa ideals per a aquells que cuiden la seva alimentació sense renunciar al plaer d'unes bones postres. El seu sabor a coco és deliciós i refrescant, convertint-lo en una opció perfecta per a aquells que gaudeixen de les postres lleugeres i saboroses.

El preu d'aquestes noves postres làcties és d'1,47 euros pel pack de quatre unitats. Això el converteix en una opció assequible per a aquells que busquen qualitat i sabor a bon preu. Aquesta relació qualitat-preu és un dels principals atractius del producte, fent que sigui una opció ideal per a aquells que busquen gaudir d'unes postres saludables sense que la seva butxaca ho noti.

Un toc de nutrició i sabor per a tots els gustos

Aquest nou producte de Mercadona ofereix més que només sabor. Gràcies al seu alt contingut de proteïnes, es converteix en una opció saludable per a aquells que busquen augmentar la seva ingesta proteica sense recórrer a suplements. És una manera deliciosa de cuidar el teu cos mentre gaudeixes d'unes postres naturals i plenes de sabor.

A més, l'absència de greix en aquestes postres les converteix en una opció excel·lent per a aquells que segueixen dietes baixes en calories o greixos. La textura cremosa i el sabor suau a coco les fan perfectes per gaudir-les en qualsevol moment del dia, ja sigui com a esmorzar, berenar o fins i tot postres després d'un àpat. La versatilitat del producte permet incorporar-lo en diferents receptes o gaudir-lo directament de l'envàs.

Mercadona també ha aconseguit oferir aquest producte en un format pràctic i fàcil de portar. Així és una excel·lent opció per a aquells que necessiten alguna cosa ràpida i deliciosa durant la seva jornada. És perfecte per a aquells que desitgen un berenar saludable o per a aquells que busquen un snack que no els faci sentir culpables.

Aquestes postres làcties de coco són, sens dubte, una excel·lent opció per a aquells que busquen un toc de nutrició i sabor en la seva dieta diària. I amb un preu tan accessible, és una de les millors opcions al mercat. Visita la teva botiga Mercadona més propera i no et perdis l'oportunitat de provar-lo.

Preus i ofertes actualitzats el dia 13/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis