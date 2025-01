Sorprenent canvi de Mercadona amb una de les seves postres més venudes: sense paraules

Mercadona ha actualitzat la recepta de les seves populars natilles amb xocolata +Proteïnes, ajustant el seu sabor i textura per fer-les encara més delicioses. Aquest producte, reconegut pel seu alt contingut en proteïnes, continua sent una opció ideal per a aquells que busquen unes postres saludables i apetitoses. Ara, amb una textura més lleugera i un sabor més suau, les natilles s'adapten millor a les preferències dels consumidors.

El canvi que van notar els clients i la resposta de Mercadona

Recentment, un client va consultar Mercadona en percebre canvis en les natilles. La cadena va confirmar que havia realitzat modificacions en la recepta per millorar l'experiència del producte. Aquest ajust respon al compromís de Mercadona amb la satisfacció dels seus consumidors, buscant perfeccionar tant el sabor com la textura sense alterar els seus beneficis.

Les natilles amb xocolata +Proteïnes són conegudes per la seva equilibrada composició. Cada terrina de 120 grams conté 12 grams de proteïnes, un aportament significatiu per a dietes altes en aquest macronutrient. A més, són baixes en calories i greixos, amb només 92 calories i 1,8 grams de greixos per ració.

Enriquides amb calci i vitamina D, les natilles també contribueixen al reforçament dels ossos, afegint un valor nutricional addicional. Aquest enfocament en la salut i el benestar del consumidor reforça l'èxit d'aquestes natilles dins de l'assortiment de Mercadona, consolidant-les com un producte clau en la seva línia de refrigerats.

Sabor i nutrició en cada cullerada

El format pràctic de les natilles, presentat en packs de quatre unitats, permet gaudir d'una porció fresca i llesta per consumir en qualsevol moment. Aquest disseny assegura la conservació del producte, facilitant el seu emmagatzematge i transport. A més, la seva presentació individual les converteix en una solució còmoda tant per a la llar com per portar a la feina o al gimnàs.

Mercadona ha apostat per un perfil nutricional que combina proteïnes, baixos nivells de sucres i un aportament reduït de greixos, oferint una alternativa saludable davant d'altres postres del mercat. Aquest equilibri fa que les natilles siguin adequades tant per a esportistes com per a persones que busquen millorar els seus hàbits alimentaris.

La millora en la recepta reforça el compromís de Mercadona amb la qualitat i la innovació. L'ajust en sabor i textura reflecteix l'atenció que la cadena presta a les necessitats i suggeriments dels seus clients. Es consolida com un referent en productes que combinen sabor, nutrició i accessibilitat.

Amb un perfil saludable i un sabor renovat, les natilles amb xocolata +Proteïnes de Mercadona continuen sent una opció destacada en l'alimentació diària. La cadena demostra, una vegada més, la seva capacitat per adaptar-se a les demandes dels seus consumidors, mantenint la seva aposta per productes que satisfan tant al paladar com a la salut.

Preus i ofertes actualitzats el dia 25/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis