Aquest dolç de Mercadona és el més buscat pels clients: exquisit i molt barat

Mercadona ofereix als seus clients dos exquisits pastissos de xocolata que, encara que no són novetats, continuen sent les preferides de molts. La Tarta Tres Chocolates i la Tarta Ferrer destaquen pel seu sabor i qualitat, ideals per compartir en qualsevol ocasió especial. Ambdues estan dissenyades per proporcionar fins a vuit racions, satisfent els paladars més exigents.

Tarta Tres Chocolates: una delícia sense gluten per als més llaminers

La Tarta Tres Chocolates de Mercadona és una opció perfecta per als amants de la xocolata en totes les seves formes, a més no conté gluten. Aquest pastís es compon de tres capes diferenciades. Una de xocolata negra, una altra de xocolata amb llet i una última de xocolata blanca, creant un contrast de sabors i colors.

Amb un diàmetre de 16 cm i una alçada de 4 cm, aquest pastís és ideal per compartir en reunions familiars o amb amics. El seu pes total és de 880 grams, oferint porcions generoses per a cada convidat. El preu d'aquesta delícia és de 8,90 euros, cosa que la converteix en una opció accessible per a aquells que busquen qualitat sense gastar de més.

Per gaudir-la bé, es recomana descongelar-la durant 3 hores i 30 minuts a temperatura ambient o 6 hores i 30 minuts a la nevera. Un cop descongelada, pot conservar-se en refrigeració entre 2 i 6 °C per un màxim de 72 hores. És important no tornar a congelar-la un cop descongelada per mantenir la seva qualitat i sabor.

Tarta Ferrer: elegància i sabor inspirats en els bombons Delizze

La Tarta Ferrer de Mercadona és una proposta elegant que evoca el sabor dels reconeguts bombons Delizze. Amb un farciment especial de trufa i coronada amb bombons, aquest pastís és perfecte per als amants de l'avellana i la xocolata. La seva combinació de textures suaus i cruixents ofereix una experiència única al paladar.

Les dimensions de la Tarta Ferrer són 16 cm d'ample i 8,5 cm d'alçada. Amb un pes de 710 grams, està pensada per dividir-se en aproximadament vuit porcions, ideals per compartir en celebracions o trobades especials. El seu preu és de 9,50 euros, reflectint la seva qualitat premium.

Per a la seva preparació, és aconsellable descongelar-la durant 3 hores i 45 minuts a temperatura ambient o 5 hores i 14 minuts a la nevera. Igual que la Tarta Tres Chocolates, un cop descongelada, s'ha de conservar en refrigeració i no tornar a congelar per assegurar la seva frescor i sabor.

Preus i ofertes actualitzats el dia 25/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis