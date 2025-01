Lidl converteix la teva cuina en luxe total amb el seu set més venut: queden poques hores

Lidl ha llançat una promoció especial per al seu set multifunció d'alumini fos, disponible a les botigues fins aquest diumenge. Aquest versàtil conjunt de cuina permet als usuaris cuinar, rostir a la graella, guisar, fregir i coure al vapor amb un sol producte. Amb un preu ara rebaixat, representa una oportunitat única per millorar l'equipament culinari de la llar.

És ideal per elaborar molts plats

El set inclou una olla amb tapa d'aproximadament 3,5 litres de capacitat, ideal per preparar una àmplia varietat de plats. Fabricada en alumini fos, garanteix una distribució uniforme de la calor, la qual cosa es tradueix en coccions més eficients i homogènies. A més, el seu disseny robust assegura una llarga durabilitat i resistència a l'ús diari.

La paella graella, també inclosa en el set, permet rostir carns, peixos i verdures de manera saludable, conservant els seus sucs i realçant el seu sabor. La seva superfície acanalada facilita la preparació d'aliments amb les característiques marques de graella, aportant un toc professional als àpats casolans. Aquest component és perfecte per a aquells que gaudeixen de plats a la graella sense necessitat de disposar d'un espai exterior.

Per als amants de la cuina al vapor, el set ofereix una vaporera d'acer inoxidable que encaixa perfectament a l'olla. Aquesta tècnica de cocció és ideal per conservar els nutrients i sabors naturals dels aliments, sent una opció saludable i deliciosa. La vaporera és especialment útil per preparar verdures, peixos i mariscs de forma senzilla i ràpida.

El cistell de fregir completa aquest conjunt multifuncional, permetent fregir aliments de manera còmoda i segura. El seu disseny facilita la immersió i extracció dels aliments de l'oli calent, minimitzant esquitxades i garantint una fritura uniforme. A més, el cistell és apte per al rentaplats, cosa que facilita la seva neteja després del seu ús.

Per què comprar el set multifunció d'alumini fos de Lidl

Un dels principals avantatges d'aquest set és la seva versatilitat, ja que combina cinc funcions en un sol producte, optimitzant l'espai. Aquesta característica és especialment beneficiosa per a aquells que compten amb cuines de mida reduïda o busquen minimitzar el nombre d'utensilis sense sacrificar funcionalitats. A més, en estar fabricat en alumini fos, ofereix una excel·lent conductivitat tèrmica, reduint els temps de cocció i estalviant energia.

El revestiment antiadherent de les peces evita que els aliments s'enganxin, facilitant tant la cocció com la neteja posterior. Aquest acabat permet cuinar amb menys greix, promovent preparacions més saludables. Així mateix, totes les peces del set són aptes per al seu ús en diferents tipus de cuines, incloent-hi les d'inducció, cosa que augmenta la seva compatibilitat i funcionalitat en diversos entorns.

La tapa de vidre termoresistent inclosa en el set permet supervisar la cocció sense necessitat de destapar l'olla, conservant la calor i les aromes. Aquesta característica és especialment útil per a receptes que requereixen una cocció controlada i constant. A més, la tapa compta amb una vàlvula d'escapament de vapor, evitant acumulacions de pressió i garantint una cocció segura.

És important destacar que aquesta oferta especial de 24,99 euros estarà disponible a les botigues Lidl només fins aquest diumenge. Els interessats a adquirir aquest set multifunció d'alumini fos han d'acostar-se a la seva botiga més propera abans que finalitzi la promoció. Aquesta és una oportunitat excepcional per equipar la cuina amb un producte d'alta qualitat i múltiples funcionalitats a un preu reduït.

