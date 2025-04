Ni Druni, ni Primor: Mercadona té 'gairebé regalada' la bogeria que sempre has buscat

Mercadona sol sorprendre els seus clients amb la baixada de preus en productes de cura personal. Aquesta vegada, ha llançat una oferta que promet millorar la rutina de bellesa de molts. Amb productes dissenyats per oferir resultats ràpids i efectius, és una oportunitat que no es pot deixar passar.

Dos cremes per a un tractament complet

La Crema Facial Dia Textura Rica de Deliplus està formulada per proporcionar hidratació profunda i duradora. La seva combinació d'ingredients com l'àcid hialurònic, l'àloe vera i l'extracte d'Imperata cylindrica ajuda a mantenir la pell fresca i nodrida durant el dia. A més, aquesta crema conté protecció solar SPF 20, cosa que la converteix en l'opció perfecta per a aquells que busquen una hidratació addicional i protecció contra els danys del sol.

Aquesta crema ha estat dissenyada per a pells normals, seques i molt seques, adaptant-se a les necessitats de cada tipus de pell. La seva textura rica, però lleugera la fa ideal per a l'ús diari, proporcionant un acabat suau i no gras. La fórmula també ajuda a millorar l'elasticitat de la pell, deixant-la amb una sensació de frescor i vitalitat.

A la nit, la Crema Facial Nit Textura Rica de Deliplus treballa per nodrir i regenerar la pell. Amb la mateixa base d'ingredients d'alta qualitat, aquesta crema està pensada per millorar l'aparença de la pell mentre dorms. La seva fórmula rica i suau proporciona una hidratació intensiva que ajuda a la regeneració cel·lular, deixant la pell més fresca i revitalitzada pel matí.

La Crema Facial Nit Textura Rica és igualment adequada per a pells normals, seques i molt seques. Igual que la seva versió de dia, té una textura lleugera que s'absorbeix fàcilment, sense deixar residus grassos. La seva fórmula està pensada per proporcionar la nutrició necessària durant la nit, quan la pell està més receptiva als tractaments regeneradors.

Ara molt més accessibles

Mercadona ha baixat el preu de totes dues cremes a 5 euros, cosa que les converteix en una opció molt assequible per a qui busca qualitat. Aquesta reducció de preu fa que les cremes siguin accessibles a un públic ampli, mantenint una excel·lent relació qualitat-preu. A més, aquestes cremes estan disponibles a totes les botigues Mercadona i també es poden comprar fàcilment a través de la seva botiga en línia.

Amb aquesta promoció, Mercadona reforça el seu compromís amb oferir productes de qualitat a preus competitius. Aquestes cremes ofereixen una hidratació profunda i protecció i també són una opció econòmica en comparació amb altres cremes del mercat. Gràcies a la seva formulació i beneficis, aquestes cremes es posicionen com una de les millors opcions al mercat de productes per a la cura facial.

Aquest tipus de productes demostra que Mercadona continua apostant per la qualitat i l'accessibilitat. Les cremes Textura Rica de Deliplus són una opció ideal. Sobretot per a qui busca una rutina de cura facial efectiva, econòmica i fàcil d'incorporar al seu dia a dia.

Preus i ofertes actualitzats el dia 02/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis