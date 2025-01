Gerro d'aigua freda de Mercadona: la cadena dona una mala notícia a Barcelona

L'1 de febrer serà un dia trist per a molts veïns de Mollet del Vallès. Mercadona tancarà el seu supermercat a la plaça Cinco Pinos, un establiment que ha estat a la ciutat des de 2003. Aquesta notícia, que la companyia ja havia comunicat durant les últimes setmanes, ha sorprès la comunitat, deixant a molts clients sense la seva botiga habitual.

El tancament s'emmarca dins d'una reestructuració en la qual la cadena està concentrant la seva activitat en altres establiments propers. A pesar de la mala notícia, els residents de Mollet no es quedaran sense opcions de compra, ja que Mercadona seguirà operant en altres ubicacions de la ciutat.

Xifres clau del tancament: què passarà amb el supermercat de Cinco Pinos

Mercadona ha anunciat que el supermercat de la plaça Cinco Pinos tancarà definitivament l'1 de febrer a les 15 h. Aquest és el més antic dels tres que tenen a tota la ciutat, i el seu tancament afectarà 41 empleats, els quals, segons l'empresa, seran recol·locats en altres supermercats propers.

Encara que aquesta clausura forma part d'un procés d'optimització de recursos, els clients de Mollet no es quedaran sense opcions. Mercadona mantindrà obertes les altres dues botigues a la zona: la de la Vinyota, que va obrir el 2014, i la de la Farinera, oberta des de 2015. Ambdues seguiran oferint el model més recent de la cadena, amb seccions com "Llest Per Menjar", on els clients poden adquirir plats preparats.

Mercadona: l'enfocament cap a l'eficiència en les seves botigues

La raó darrere de la clausura del supermercat, segons Mercadona, és la necessitat d'adaptar la seva xarxa de botigues a les noves exigències del mercat i optimitzar recursos. Les botigues de la Vinyota i la Farinera, més modernes, continuen amb aquest model, que l'empresa considera més eficient. Aquest canvi busca, segons la cadena, millorar l'experiència de compra dels clients.

Mentrestant, als terrenys de l'antic mercat de Sant Pancraç, un supermercat BonÀrea obrirà en els pròxims mesos. Previsiblement entre març i el segon trimestre de l'any, la qual cosa oferirà una nova alternativa als veïns de la zona.