Mercadona trenca el seu silenci i aclareix què ha passat amb un dels seus millors productes

Els clients de Mercadona han començat a notar l'absència dels noodles d'arròs a les botigues, un producte amb molts seguidors. Aquest canvi no ha passat desapercebut, generant inquietuds i preguntes entre els consumidors habituals. Davant la creixent atenció, Mercadona ha sortit a explicar la situació i a tranquil·litzar els seus clients amb una possible solució.

Un producte retirat temporalment

La desaparició dels noodles d'arròs ha sorprès a aquells que els incloïen regularment en la seva dieta. Aquest producte, venut en paquets de 200 grams per 1,50 euros, es destacava per la seva qualitat i facilitat de preparació. Era ideal per a receptes ràpides i saludables, especialment en plats asiàtics o internacionals.

Encara que no és estrany que Mercadona ajusti el seu assortiment sense previ avís, l'absència de productes populars com aquest sol generar enrenou. La seva facilitat per integrar-se en diferents plats i el seu preu competitiu l'havien posicionat com un favorit en moltes llars.

La companyia ha assegurat que la retirada no és definitiva i que estan treballant per restablir el servei el més aviat possible. Aquest missatge alleuja aquells que temien que el producte hagués desaparegut per sempre, encara que no s'ha proporcionat una data exacta per al seu retorn.

Aquesta pràctica de Mercadona de modificar la seva oferta genera sovint debats a les xarxes socials. Tot i així, també cal esmentar que té en compte els seus clients. Hi ha vegades que la cadena fa marxa enrere en les seves decisions després de rebre un gran nombre de peticions per a això.

Les xarxes socials i les respostes de Mercadona

La conversa sobre els noodles d'arròs de Mercadona ha arribat a les xarxes socials, on els clients han expressat els seus dubtes i preocupacions. A X, l'usuari @juaanca_pa va preguntar directament a la companyia si havien eliminat el producte. I és que feia temps que no el trobava a la seva botiga.

Mercadona va respondre assegurant que estan treballant per reintroduir els noodles a les seves botigues el més aviat possible. Aquesta resposta demostra la disposició de la cadena per interactuar amb els seus consumidors i aclarir les seves decisions. Encara que no es va donar una data concreta, aquest tipus de comunicació directa ajuda a mantenir la confiança dels clients.

L'incident reflecteix com les xarxes socials s'han convertit en un espai clau perquè els consumidors i les marques es comuniquin. Per a molts, aquests canals són una forma efectiva d'obtenir respostes ràpides i expressar les seves inquietuds sobre productes i serveis.

Mentre Mercadona treballa en el retorn dels noodles, els clients hauran de buscar alternatives per a les seves receptes. No obstant això, la qualitat i el preu d'aquest producte el converteixen en una opció difícil d'igualar. Això explica l'expectativa generada pel seu retorn.

Preus i ofertes actualitzats el dia 13/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis