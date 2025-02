Màxima felicitat per a Amancio Ortega en confirmar-se l'última hora sobre Inditex

Amancio Ortega està d'enhorabona. L'empresari gallec, fundador d'Inditex, celebra un altre any d'èxits a la Borsa, la seva fortuna ha crescut de manera espectacular. El 2025, quan compleix 89 anys, el seu patrimoni ha superat els 118.945 milions d'euros, un assoliment històric.

Per segon any consecutiu, Ortega ha sumat més de 25.000 milions d'euros a la seva fortuna, un creixement imparable. Inditex, la joia del seu imperi, ha tingut un any gloriós als mercats. La companyia ha tancat el 2024 amb un valor de 157.000 milions, un augment del 28,5% a la Borsa.

Amancio Ortega no ha venut ni una sola acció d'Inditex des de la seva sortida a Borsa el 2001. La revalorització ha estat impressionant. En els últims cinc anys, Inditex ha crescut un 106% al mercat.

La seva política de dividends també ha estat clau. El 2024, la companyia va elevar en un 28% els pagaments als seus accionistes. Com a principal beneficiari, Ortega va cobrar un dividend rècord de 2.845 milions d'euros.

En l'última dècada, l'empresari ha duplicat el seu patrimoni i no només gràcies a la Borsa. Ha rebut 15.054 milions d'euros en dividends d'Inditex. El seu braç immobiliari, Pontegadea, també ha jugat un paper fonamental.

La seva cartera immobiliària està valorada en més de 21.000 milions d'euros. Aquesta li reporta ingressos recurrents propers als 1.000 milions anuals.

Les inversions continuen perquè Pontegadea segueix ampliant el seu portafolis. El 2024, la firma va reconèixer adquisicions immobiliàries per 1.200 milions. La major part en naus logístiques i magatzems a Itàlia, Alemanya i Nord-amèrica.

Amancio Ortega expandeix el seu imperi més enllà d'Inditex

Però també hi ha novetats. Ortega ha irromput en un nou sector: el negoci dels aparcaments. Mentrestant, la seva filla Marta Ortega segueix al capdavant d'Inditex.

Ja han passat tres anys des que va assumir la presidència i la companyia segueix creixent. Actualment, compta amb 5.667 botigues a tot el món. Un gegant del retail que no deixa de batre rècords.

Pontegadea, el seu holding empresarial, segueix operant amb un equip reduït. Només 130 persones gestionen aquest colós d'inversions. La firma no sol comunicar les seves operacions, però els moviments d'Ortega al mercat immobiliari són clars: Expansió, diversificació i creixement.

Amancio Ortega segueix imparable, Inditex està en el seu millor moment i el seu fundador cull els fruits d'una estratègia sòlida. Un altre any d'èxits. Una altra jornada més a l'oficina per a l'empresari gallec que segueix fent història.