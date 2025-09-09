Aquest és l’horari de Mercadona l’11 de setembre: quines botigues obren a Catalunya
El supermercat manté la seva filosofia per als dies festius i diumenges amb l’objectiu de protegir els seus treballadors
L'11 de setembre se celebra la Diada de Catalunya, un dia carregat d'actes institucionals, celebracions culturals i manifestacions a les principals ciutats. Es tracta d'un festiu autonòmic, cosa que significa que només afecta Catalunya. En aquesta jornada, milers de ciutadans participen en activitats commemoratives, però per a molts també sorgeix el dubte pràctic: què passa amb els supermercats?
En el cas de Mercadona, la cadena de distribució líder a Espanya, la resposta és clara: totes les seves botigues a Catalunya romandran tancades. L'empresa, seguint la seva política habitual en festius assenyalats, no obrirà cap dels seus establiments aquest dijous. Mercadona manté des de fa anys una estratègia molt definida respecte al seu calendari laboral.
Una tendència clara de Mercadona
La cadena sol tancar en jornades de rellevància festiva, tant en l'àmbit nacional com autonòmic. Així passa amb el Dia de Nadal, Any Nou, l'1 de maig i, en el cas de Catalunya, també amb la Diada. D'aquesta manera, aquells clients que necessitin fer compres hauran d'organitzar-se i anar als seus supermercats els dies previs.
Per la Diada 2025, els establiments obriran amb normalitat el dimarts 10 i tornaran a fer-ho el divendres 12 de setembre, en el seu horari habitual de 9:00 a 21:30 hores. La recomanació de la mateixa empresa és clara: planificar amb antelació. Atès que l'11 de setembre tots els locals estaran tancats, el més prudent és proveir-se dels productes necessaris el dia anterior.
Això és especialment rellevant per a aquells consumidors que depenen d'articles frescos com fruites, verdures, carns o peixos, que solen ser els més sol·licitats. El tancament en la Diada no és una excepció d'aquest 2025, sinó una pràctica consolidada. Any rere any, Mercadona adopta aquesta mesura a Catalunya, en sintonia amb el caràcter festiu de la jornada.
Sí que es podrà anar a comprar fora de Catalunya
En altres comunitats on l'11 de setembre no se celebra, les botigues funcionaran amb total normalitat, cosa que subratlla el caràcter autonòmic de la decisió. Encara que el tancament en la Diada és rotund en el cas de Mercadona, convé recordar que altres cadenes sí que opten per obrir. Sovint en zones turístiques o grans ciutats com Barcelona.
No obstant això, en el cas de Mercadona, no hi ha excepcions: cap botiga obrirà l'11 de setembre. Per tant, si necessites fer la compra durant la setmana de la Diada, tingues en compte que el dijous serà impossible anar a un Mercadona. La millor alternativa és organitzar-se amb temps i aprofitar els dies previs o posteriors.
