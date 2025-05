Ni vi negre ni sangria: Aquesta és la beguda de Mercadona que tota Espanya busca a l'estiu

Mercadona torna a posar als seus prestatges un d'aquells clàssics que refresquen l'estiu. Sense grans estrenes ni alardes, el supermercat aposta pel que sap que funciona. És el retorn d'alguna cosa que molts esperaven amb ganes.

A Mercadona saben que hi ha sabors que no passen de moda i que marquen la temporada. Aquest producte fresc i natural torna per quedar-se un temps a les neveres. Sense complicacions, només sabor i tradició a l'abast de tothom.

Mercadona recupera un clàssic refrescant molt esperat

Mercadona ha tornat a incloure als seus prestatges orxata fresca, un producte natural que molts esperen amb ganes cada any. Elaborada amb ingredients tradicionals, aquesta orxata manté l'essència i frescor que distingeix les begudes artesanals típiques de la nostra terra. Es presenta en una ampolla de 750 ml, ideal per compartir o per a diversos consums durant el dia.

L'orxata fresca de Mercadona s'ha de conservar sempre en fred, a menys de 5ºC, per mantenir la seva qualitat i sabor intactes. Un cop oberta, es recomana consumir-la en un màxim de 24 hores per garantir la millor experiència. Aquestes indicacions són clau per gaudir l'orxata en condicions òptimes i evitar el seu deteriorament.

No es tracta d'un llançament recent, sinó d'un article que Mercadona ofereix periòdicament, especialment en temporades de calor. El seu retorn reflecteix la preferència dels consumidors per opcions naturals i refrescants que aporten tradició i sabor autèntic. L'orxata és una beguda lligada a la cultura espanyola, molt valorada pel seu sabor dolç i textura suau.

El preu de l'orxata fresca a Mercadona és de 2,10 euros per ampolla, un cost competitiu per a aquells que busquen una beguda saborosa i saludable. Aquest valor fa que l'orxata sigui accessible per a un ampli públic, ideal per refrescar-se sense complicacions durant l'estiu.

Orxata fresca a Mercadona: consells de conservació i consum

Per aprofitar al màxim l'orxata fresca que Mercadona ofereix, és fonamental respectar les seves condicions de conservació. Mantenir l'ampolla refrigerada és essencial per preservar la frescor i l'aroma natural de l'orxata. Aquesta atenció a l'emmagatzematge diferencia aquesta beguda d'altres versions més processades.

Consumir l'orxata dins de les 24 hores següents a la seva obertura és una recomanació imprescindible per garantir un sabor òptim i evitar riscos sanitaris. Planificar el consum és clau per gaudir totes les qualitats de l'orxata sense desaprofitaments.

L'ampolla de 750 ml té una mida pràctica que facilita el seu transport i refrigeració a casa. El seu format permet adaptar la quantitat a les necessitats de cada persona, conservant sempre la seva frescor gràcies al tancament hermètic. Aquesta presentació fa que l'orxata de Mercadona sigui còmoda i pràctica.

A més de ser refrescant, l'orxata aporta beneficis nutricionals importants. És una beguda natural rica en vitamines del grup B, calci i antioxidants. L'orxata és coneguda per ser una opció lleugera i energètica, a més d'ajudar a millorar la digestió i a controlar el colesterol.

