Lucía Mora, xef i experta, llança un avís sobre la tonyina del Lidl: 'Ni tan sols...'

La tonyina en llauna és un dels productes més consumits a Espanya gràcies a la seva versatilitat a la cuina. Es posa en una varietat de plats, des d'amanides fins a entrepans, sent una font accessible de proteïnes i Omega 3. L'oferta de tonyina en llauna de supermercats com Lidl, Carrefour o Mercadona s'ha fet molt popular per la seva relació qualitat-preu.

La xef Lucía Mora, experta en productes de mar i propietària d'El Tarantín de Lucía, va fer una prova cega de diverses tonyines en llauna de diferents marques. En una entrevista per a El Español, Mora va analitzar no només el sabor, sinó també aspectes com la textura i la salinitat. No obstant això, la seva crítica més contundent va ser per a la tonyina de Lidl, que no va aconseguir convèncer-la per un defecte particular.

La tonyina de Lidl: un sabor inesperat

Lucía Mora no va dubtar a assenyalar que la tonyina de la marca Nixe de Lidl va ser una de les pitjors en la degustació. Encara que va destacar que té una bona textura, similar a un bloc de tonyina, i el seu sabor salí estava equilibrat, hi va haver un problema que no va passar. “Aquesta tonyina ha agafat el sabor a llauna, potser només ha passat amb aquesta tirada, però té gust de metall”, va afirmar la xef Mora.

Aquest sabor metàl·lic va afectar la qualitat, que, d'una altra manera, semblava prometedora pel seu preu, 1,49 euros, i la informació sobre el seu origen, provinent dels oceans Atlàntic, Índic i Pacífic. Tot i que la seva traçabilitat és clara, el mal sabor va provocar que Mora situés la de Lidl en les últimes posicions. Assenyalant que "ni tan sols la bona textura compacta va poder salvar-la" de la seva baixa puntuació.

Altres tonyines avaluades

La tonyina de Carrefour va ser un altre dels productes provats. Amb un preu d'1,99 euros pel pack de tres llaunes, la tonyina de la cadena francesa presentava una textura més compacta que el de Lidl, tot i que encara esmicolada. Pel que fa al sabor, Lucía va destacar que la tonyina era “bona”, però la va considerar més salada que la d'altres competidors.

Malgrat això, la falta d'informació sobre el seu origen va ser un punt en contra, ja que no s'especificava d'on provenia. Quant a la textura, Mora va subratllar que el producte de Carrefour estava millor que el de Lidl, però seguia mostrant un alt contingut d'aigua.

D'altra banda, la tonyina de Dia es va destacar pel seu equilibri de sabor i la seva bona textura compacta. Lucía Mora va considerar que aquest producte, a 2,20 euros pel pack de tres llaunes, tenia una salinitat adequada i una bona matèria primera. Tot i que no s'especificava la traçabilitat, la xef el va classificar com la millor de totes les provades, pel seu sabor i textura.

La tonyina de Mercadona, sota la seva marca Hacendado, es va presentar com un altre dels productes destacats en la degustació. Amb un preu d'1,90 euros pel pack de tres llaunes, va assenyalar que aquesta tonyina tenia una textura agradable, una mica més compacta i menys esmicolada que altres. No obstant això, en l'àmbit de sabor, la xef va trobar que la tonyina estava una mica “més oliosa” que la d'altres supermercats.

Alcampo va presentar una tonyina amb una bona traçabilitat, ja que s'especificava que el peix provenia dels oceans Atlàntic, Índic o Pacífic. A més, el seu preu és d'1,59 euros pel pack de tres llaunes. No obstant això, la seva textura esmicolada i un excés d'aigua van fer que Lucía Mora no la valorés tan positivament com altres productes.

En general, la degustació realitzada per Mora va revelar que la tonyina de Dia va ser la millor pel seu equilibri quant a textura, sabor i quantitat d'aigua a la llauna. La tonyina d'Alcampo va quedar en segon lloc a causa de la seva bona qualitat, encara que la seva textura esmicolada el va perjudicar lleugerament. Carrefour es posiciona en tercer lloc pel seu sabor, però amb el desavantatge de l'excés de sal, mentre que el de Lidl i el de Mercadona van ocupar les últimes posicions.