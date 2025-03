Elon Musk colpeja McDonald's i Burger King: Vol fer el mateix

Elon Musk està donant un gir inesperat a la indústria restaurantera. A través de Tesla, ha començat la construcció d'un restaurant futurista a Los Angeles, que combina tecnologia avançada i gastronomia. Aquest projecte ha aixecat molta expectativa, però també ha generat opinions dividides entre xefs i empresaris del sector.

Un restaurant de disseny futurista

El restaurant de Tesla, ubicat al bulevard de Santa Monica, té un disseny retrofuturista que sembla tret d'una pel·lícula de ciència-ficció. Amb línies corbes i estructures platejades, el local recorda a un plat volador aterrant en un autocine dels anys 50. A més d'oferir menjar, comptarà amb dues pantalles de cinema a l'aire lliure i estacions de càrrega per a vehicles elèctrics.

Aquest innovador concepte no només busca oferir una experiència culinària, sinó també una immersió total en la tecnologia. Els visitants podran gaudir dels seus àpats mentre carreguen els seus cotxes Tesla, convertint l'acte de menjar en una experiència única.

L'interès dels xefs i les preocupacions del sector

La notícia del restaurant de Tesla ha dividit la indústria gastronòmica: alguns xefs veuen el projecte com una oportunitat per estar a l'avantguarda de la innovació. Walter Manzke, xef de Los Angeles, va expressar el seu entusiasme dient: “Sona emocionant”. Molts consideren que treballar en un restaurant recolzat per Tesla seria una gran oportunitat per desafiar els límits de la gastronomia.

Tanmateix, altres xefs són més cautelosos: Paul Kahan i David Chang han assenyalat que preferirien mantenir-se al marge del projecte. Kahan va mencionar que prefereix no involucrar-se en “la bogeria” i se centra a promoure la unitat. Chang va opinar que la majoria dels seus col·legues rebutjarien la idea a causa de la polarització de les opinions sobre Musk i les seves empreses.

Tesla a Los Angeles: un canvi de paradigma?

Los Angeles ha estat un lloc clau en l'expansió de Tesla, a causa del seu enfocament en la sostenibilitat i la tecnologia. La marca de Musk ha guanyat gran popularitat a la ciutat, que s'ha convertit en un centre per als vehicles elèctrics. Això va portar empreses com Shake Shack a intentar associar-se amb Tesla, proposant estacions de càrrega als seus establiments.

Ara, amb el restaurant, Tesla busca establir-se també en el món de la gastronomia, cosa que genera dubtes sobre com serà rebuda aquesta incursió. Alguns restauradors temen que la imatge de Tesla i la seva associació amb Musk pugui afectar la seva pròpia identitat i valors.

El futur del restaurant de Tesla: una tendència o una moda passatgera?

El restaurant de Tesla està destinat a ser un projecte únic, però el seu èxit dependrà de com els consumidors i la indústria el rebin. Encara que la idea de combinar menjar i tecnologia sona innovadora, l'acceptació d'aquest tipus d'establiments en el món gastronòmic continua sent incerta. El temps dirà si aquesta nova incursió de Tesla es converteix en una veritable revolució o si és només una curiositat tecnològica.