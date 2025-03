Lucía Mora, chef y experta, lanza un aviso sobre el atún del Lidl: 'Ni siquiera...'

El atún en lata es uno de los productos más consumidos en España gracias a su versatilidad en la cocina. Se utiliza en una variedad de platos, desde ensaladas hasta sándwiches, siendo una fuente accesible de proteínas y Omega 3. La oferta de atunes en lata de supermercados como Lidl, Carrefour o Mercadona se ha hecho muy popular por su relación calidad-precio.

La chef Lucía Mora, experta en productos de mar y propietaria de El Tarantín de Lucía, realizó una prueba ciega de varios atunes en lata de distintas marcas. En una entrevista para El Español, Mora analizó no solo el sabor, sino también aspectos como la textura y la salinidad. Sin embargo, su crítica más contundente fue para el atún de Lidl, que no logró convencerla por un defecto particular.

El atún de Lidl: un sabor inesperado

Lucía Mora no dudó en señalar que el atún de la marca blanca Nixe de Lidl fue uno de los peores en su cata. Aunque destacó que el producto tiene una buena textura, similar a un bloque de atún, y su sabor salino estaba equilibrado, hubo un problema que la chef no pasó por alto. “Este atún ha agarrado el sabor a lata, a lo mejor solo ha ocurrido con esta tirada, pero sabe al metal de la lata”, afirmó la chef Mora.

Este sabor metálico afectó la calidad, que, de otro modo, parecía prometedor por su bajo precio, 1,49 euros, y la información sobre su origen, proveniente de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. A pesar de que su trazabilidad es clara, el mal sabor provocó que Mora situara al de Lidl en las últimas posiciones de su ranking. Señaló que "ni siquiera la buena textura compacta pudo salvarlo" de su baja puntuación.

Otros atunes evaluados

El atún de Carrefour fue otro de los productos probados. Con un precio de 1,99 euros por el pack de tres latas, el atún de la cadena francesa presentaba una textura más compacta que el de Lidl, aunque aún desmigado. En cuanto a sabor, Lucía destacó que el atún era “bueno”, pero lo consideró más salado que el de otros competidores.

A pesar de ello, la falta de información sobre su origen fue un punto en contra, ya que no se especificaba de dónde provenía. En cuanto a la textura, Lucía Mora subrayó que el producto de Carrefour estaba bastante mejor que el de Lidl, pero seguía mostrando un alto contenido de agua.

Por otro lado, el atún de Dia se destacó por su equilibrio de sabor y su buena textura compacta. Lucía Mora consideró que este producto, a 2,20 euros por el pack de tres latas, tenía una salinidad adecuada y una buena materia prima. A pesar de que no se especificaba la trazabilidad, la chef lo clasificó como el mejor de todos los probados, por su sabor y textura.

El atún de Mercadona, bajo su marca Hacendado, se presentó como otro de los productos destacados en la cata. Con un precio de 1,90 euros por el pack de tres latas, señaló que este atún tenía una textura agradable, algo más compacta y menos desmigada que otros. Sin embargo, respecto al sabor, la chef encontró que el atún estaba un poco “más aceitoso” que el de otros supermercados.

Alcampo presentó un atún con una buena trazabilidad, ya que se especificaba que el pescado provenía de los océanos Atlántico, Índico o Pacífico. Además, su precio es de 1,59 euros por el pack de tres latas. Sin embargo, su textura desmigada y un exceso de agua hicieron que Lucía Mora no lo valorara tan positivamente como otros productos.

En general, la cata realizada por Mora reveló que el atún de Dia fue el mejor por su equilibrio en cuanto a textura, sabor y cantidad de agua en la lata. El atún de Alcampo quedó en segundo lugar debido a su buena calidad, aunque su textura desmigada lo perjudicó ligeramente. Carrefour se posicionó en tercer lugar por su buen sabor, pero con la desventaja del exceso de sal, mientras que el de Lidl y el de Mercadona ocuparon las últimas posiciones.