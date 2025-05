Porta poc temps a Lidl i és l'invent que més triomfa: baratíssim i de qualitat

Lidl torna a sorprendre amb un d'aquests productes que semblen dissenyats per fer-nos la vida molt més fàcil, sobretot quan menys t'ho esperes i més ho necessites. En temps on tot va de pressa i depenem de la tecnologia gairebé sense adonar-nos-en, hi ha petits invents que es converteixen en essencials. Aquest, en concret, porta temps a la seva web i continua guanyant protagonisme per la seva utilitat, el seu disseny i, sobretot, pel seu preu.

Potència i versatilitat: la bateria externa de Lidl

Lidl ofereix una bateria externa de 20.000 mAh que destaca per la seva capacitat i funcionalitat. Aquest dispositiu permet recarregar mòbils, tauletes i lectors electrònics diverses vegades abans de necessitar una nova càrrega. El seu disseny compacte facilita el transport en bosses o motxilles, sent ideal per a viatges o jornades llargues.

Equipada amb dos ports, un USB-C i un altre USB-A, permet carregar simultàniament dos dispositius. La tecnologia Power Delivery (PD) en el port USB-C i Quick Charge™ 3.0 en l'USB-A asseguren una càrrega ràpida i eficient. Aquestes característiques la converteixen en una opció versàtil per a diferents necessitats de càrrega.

A més, compta amb un indicador LED que mostra el nivell de bateria restant, permetent planificar les recàrregues amb antelació. Inclou un cable de càrrega USB-A a USB-C d'aproximadament 15 cm, cosa que afegeix comoditat a l'usuari. El seu preu és de 14,99 euros, disponible a la pàgina web de Lidl.

La bateria externa de Lidl també incorpora mecanismes de protecció contra sobreescalfament i curtcircuits, garantint la seguretat durant el seu ús. Aquestes mesures de seguretat són fonamentals per protegir tant el dispositiu com els aparells connectats. Amb aquestes especificacions, Lidl ofereix una solució pràctica i econòmica per mantenir els nostres dispositius sempre operatius.

Una opció econòmica i eficient per al dia a dia

La bateria externa de Lidl es presenta com una alternativa accessible sense sacrificar qualitat ni rendiment. La seva capacitat de 20.000 mAh permet múltiples càrregues completes d'un smartphone estàndard, cosa que és especialment útil en situacions on no es disposa d'una presa de corrent propera. Aquesta autonomia la fa adequada per a viatges, excursions o esdeveniments prolongats.

El disseny ergonòmic i lleuger de la bateria facilita el seu transport, permetent portar-la còmodament a la butxaca o a la bossa. Disponible en colors blanc i negre, s'adapta a diferents estils i preferències personals. La seva compatibilitat amb una àmplia gamma de dispositius la converteix en una eina versàtil per a usuaris amb múltiples aparells electrònics.

La inclusió de tecnologies de càrrega ràpida com Power Delivery i Quick Charge™ 3.0 assegura que els dispositius es recarreguin en el menor temps possible. Això és especialment beneficiós en situacions on el temps és limitat i es necessita una recàrrega ràpida. A més, la possibilitat de carregar dos dispositius simultàniament optimitza el temps i l'eficiència.

Amb un preu competitiu de 14,99 euros, la bateria externa de Lidl ofereix una excel·lent relació qualitat-preu. Aquesta combinació de característiques tècniques, disseny pràctic i cost accessible la posiciona com una opció destacada en el mercat de bateries portàtils. Per a més informació i disponibilitat, es pot consultar la pàgina oficial de Lidl.

Preus i ofertes actualitzats el dia 12/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis