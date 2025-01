Carrefour baixa el preu del seu set de cuina més buscat: només fins diumenge

Ara mateix, Carrefour té una oferta irresistible en el seu set de cuina més complet, disponible fins diumenge. Aquest conjunt, dissenyat per facilitar l'experiència culinària, inclou cassons i paelles de la línia Ingenio Easy Cook and Clean de Tefal. Amb un disseny innovador i materials d'alta qualitat, aquest set es presenta com una opció ideal per renovar el parament de cuina.

Innovació i versatilitat a la teva cuina

El set Ingenio Easy Cook and Clean de Tefal destaca pel seu mànec extraïble. Aquest permet utilitzar les peces sobre el foc, al forn i fins i tot per emmagatzemar aliments al frigorífic. Aquest sistema de seguretat de tres punts suporta fins a 10 kg, garantint estabilitat i facilitat d'ús.

A més, el revestiment antiadherent de titani d'alta qualitat assegura una cocció uniforme i una neteja sense esforç. Aquest recobriment, present tant a l'interior com a l'exterior de les peces, evita que els aliments s'adhereixin, permetent cuinar amb menys oli i promovent una alimentació més saludable. La base difusora de calor garanteix una distribució homogènia, obtenint resultats culinaris òptims.

El set és compatible amb cuines de gas, elèctriques i vitroceràmiques, adaptant-se a diversos entorns culinaris. No obstant això, no és apte per a cuines d'inducció. Aquesta característica el converteix en una opció versàtil per a la majoria de les llars, facilitant la seva integració en diferents tipus de cuines.

La facilitat de neteja és un altre dels punts forts d'aquest set. Gràcies al seu revestiment complet, les peces es poden netejar ràpidament, estalviant temps i esforç a la cuina. Aquesta característica és especialment útil per a aquells que busquen practicitat en el seu dia a dia.

Detalls del set i la seva oferta a Carrefour

El set inclou una varietat de cassons i paelles de diferents mides, adaptant-se a diverses preparacions culinàries. Aquesta diversitat permet cuinar des de salses fins a plats més elaborats, oferint solucions per a cada necessitat a la cuina. La inclusió de tapes hermètiques facilita l'emmagatzematge d'aliments, mantenint-los frescos per més temps.

El mànec extraïble no només aporta versatilitat en la cocció, sinó que també optimitza l'espai d'emmagatzematge. En poder apilar les peces sense el mànec, es redueix l'espai necessari als armaris de la cuina, un avantatge significatiu per a aquells que compten amb espais reduïts.

Carrefour ofereix aquest set a un preu rebaixat de 152,10 euros fins diumenge, brindant una excel·lent relació qualitat-preu. Aquesta promoció representa una oportunitat única per adquirir un parament de cuina d'alta qualitat a un cost accessible. És important destacar que les unitats són limitades, per la qual cosa es recomana realitzar la compra com més aviat millor per aprofitar l'oferta.

La inversió en aquest set no només millora l'experiència culinària, sinó que també aporta durabilitat i eficiència a la cuina. La garantia de 10 anys en el mànec extraïble recolza la qualitat i confiança en el producte, assegurant el seu ús prolongat en el temps.

Preus i ofertes actualitzats el dia 15/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis