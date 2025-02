La delícia italiana de Lidl que torna bojos els clients: exquisida i per 1 euro

Fa un temps, Mercadona venia una focaccia amb romaní i farigola que s'havia convertit en un autèntic fenomen viral entre els seus clients. Tanmateix, i per sorpresa de molts, Mercadona va deixar de vendre-la, cosa que va causar un gran disgust entre els seus consumidors més fidels. Ara, Lidl ha decidit prendre el relleu i oferir una alternativa similar, mantenint aquell sabor autèntic que tant va agradar, a un preu increïblement assequible.

Un pa deliciós per gaudir en qualsevol moment

La focaccia amb romaní i farigola de Lidl és una opció perfecta per a aquells que busquen un pa amb sabor tradicional i una textura esponjosa. Aquest pa italià, amb un toc d'herbes aromàtiques com el romaní i la farigola, ofereix una experiència culinària que transporta a les taules italianes. Ja sigui com acompanyament per a carns i peixos, com a base per a entrepans, o fins i tot gaudit sol amb una mica d'oli d'oliva.

Cada paquet de focaccia de Lidl conté dues unitats de 150 grams, sent una opció pràctica per gaudir amb família o amics en qualsevol ocasió. Gràcies a la seva mida, pots compartir-la sense problemes, o si prefereixes, gaudir-la en diferents moments del dia. A més, la seva versatilitat a la cuina et permet utilitzar-la tant per a menjars informals com per a sopars especials, fent-la una opció imprescindible al teu rebost.

Una de les raons per les quals la focaccia amb romaní i farigola de Lidl ha conquerit a tants és per la seva versatilitat. Aquest pa no només és ideal per acompanyar els teus plats preferits, sinó que també és perfecte per donar-li un toc especial a les teves receptes. Pots escalfar-la al forn per obtenir una crosta cruixent per fora i una textura suau per dins, cosa que fa que es converteixi en una opció deliciosa per a qualsevol àpat.

Si prefereixes un toc més suau, també pots escalfar-la al microones i gaudir de la seva esponjositat. La focaccia de Lidl és perfecta per acompanyar plats principals, com carns rostides, peixos a la graella o amanides fresques. A més, si vols preparar alguna cosa més elaborada, pots utilitzar-la com a base per a pizzes, afegint els teus ingredients preferits, o fins i tot convertir-la en un deliciós aperitiu.

Aprofita la rebaixa exclusiva de Lidl Plus

La focaccia amb romaní i farigola de Lidl està actualment a un preu increïblement baix, gràcies a una promoció exclusiva de l'app Lidl Plus. Amb el descompte aplicat del 20%, el preu final és de només 1,39 euros, cosa que fa que aquesta deliciosa focaccia sigui encara més atractiva. Aquesta rebaixa és una oportunitat que no s'ha de deixar escapar, especialment si ets fan dels productes de qualitat a preus assequibles.

Per aprofitar aquesta oferta, només necessites descarregar l'app Lidl Plus, registrar-te i mostrar el cupó de descompte a la teva botiga Lidl més propera. Amb aquesta aplicació, no només pots accedir a promocions exclusives, sinó que també et permet estalviar en molts dels teus productes preferits. És recomanable consultar l'app abans de realitzar la teva compra, ja que les promocions poden variar depenent de la ubicació i la disponibilitat.

No deixis passar l'oportunitat de gaudir de l'autèntica focaccia amb romaní i farigola de Lidl, ara a un preu molt més accessible. Amb el seu deliciós sabor i la seva versatilitat a la cuina, es convertirà ràpidament en un bàsic de la teva llar. Aprofita l'oferta de Lidl Plus i porta aquest deliciós pa italià a la teva taula per només 1,39 euros.

Preus i ofertes actualitzats el dia 21/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis