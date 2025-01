Lidl dona la sorpresa més gran de 2025 amb el seu millor aparell: corre que s'esgota

Lidl ha llançat una promoció que no pots deixar passar. La seva fregidora d'aire compacta d'1,6 litres està disponible per un preu increïble per als usuaris de l'aplicació Lidl Plus. Aquest electrodomèstic, dissenyat per cuinar de manera més saludable, permet preparar aliments sense necessitat d'afegir oli ni greixos.

Característiques de la fregidora d'aire de Lidl més econòmica

La fregidora de Lidl utilitza una tècnica d'aire calent que permet fregir, enfornar, rostir i coure els aliments de forma sana i ràpida. La seva temperatura regulable, que va de 80 °C a 200 °C, s'adapta a diferents receptes i estils de cuina, oferint versatilitat en cada preparació. A més, compta amb un temporitzador de 30 minuts i una funció d'apagat automàtic per a més comoditat i seguretat.

Amb una capacitat d'1,6 litres, aquesta fregidora és ideal per a petites famílies o parelles, ideal per preparar fins a 400 grams de patates fregides d'una sola vegada. La paella fregidora i la reixeta estan fabricades amb un revestiment antiadherent ILAG® Corflon ULTRA, cosa que facilita tant la cocció com la neteja. Aquests components són aptes per a rentaplats, assegurant una higiene òptima sense esforç.

El disseny compacte d'aquest electrodomèstic, amb unes dimensions aproximades de 20,5 x 31,6 x 26,3 cm, el converteix en una opció perfecta per a cuines amb espai limitat. A més, compta amb potes antilliscants per garantir estabilitat durant el seu ús. La longitud del seu cable, d'aproximadament 1 metre, permet una instal·lació senzilla a qualsevol taulell.

Avantatges d'adquirir la fregidora amb Lidl Plus

El preu promocional de 29,99 euros està disponible exclusivament per als usuaris de l'aplicació Lidl Plus, una eina gratuïta que ofereix descomptes exclusius i notificacions sobre promocions. Descarregar l'aplicació és molt senzill, ja que està disponible per a dispositius iOS i Android, brindant als clients accés directe a múltiples beneficis.

Un dels grans avantatges d'aquesta fregidora és la seva capacitat per reduir la ingesta de greixos en cuinar sense oli, mantenint la textura cruixent i el sabor dels aliments. Això la converteix en una opció ideal per a aquells que busquen millorar els seus hàbits alimentaris sense renunciar a plats deliciosos. A més, la seva versatilitat permet preparar des de snacks saludables fins a receptes més elaborades com carns, peixos o fins i tot postres.

El temporitzador i l'apagat automàtic no només faciliten l'ús, sinó que també afegeixen una capa de seguretat, ideal per a usuaris que busquen tranquil·litat a la cuina. Aquest electrodomèstic està dissenyat per simplificar el procés de cocció, optimitzant el temps i garantint resultats perfectes amb cada ús.

Amb el seu disseny modern i compacte, la fregidora d'aire de Lidl no només és funcional, sinó també un complement estètic per a qualsevol cuina. Aprofita aquesta oferta exclusiva i transforma la teva manera de cuinar amb aquest electrodomèstic que combina innovació, salut i un preu immillorable.

Preus i ofertes actualitzats el dia 24/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis