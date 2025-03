Ni Ikea, ni Amazon: Lidl té l'espectacular moble amb el qual somien els nens

Lidl t'ajuda en la recerca de solucions pràctiques i educatives per a les habitacions infantils. I és que és essencial trobar mobiliari que no només organitzi, sinó que també estimuli la imaginació dels més petits. Lidl ha llançat un producte que compleix amb escreix aquestes expectatives.

Disseny atractiu i funcional per als més petits

Aquesta prestatgeria destaca pel seu disseny pensat especialment per a nens. Disponible en dos estils encantadors: Dinosaure i Arc de Sant Martí, s'adapta fàcilment a diferents temàtiques de decoració infantil. Els colors vius i les formes amigables embelleixen l'habitació i també fomenten la creativitat i l'interès dels nens per l'ordre.

Fabricada amb materials d'alta qualitat, la prestatgeria compta amb sis prestatges elaborats en fusta de faig. Un d'aquests prestatges està dissenyat específicament per allotjar una caixa de so, proporcionant un espai segur i accessible per a aquest dispositiu. Els altres cinc prestatges inclouen tires magnètiques que permeten col·locar figures de manera segura, evitant que caiguin o es perdin.

La versatilitat és un altre dels punts forts d'aquest moble. Pot instal·lar-se penjada a la paret o col·locar-se dempeus, segons les necessitats i l'espai disponible a l'habitació. Aquesta flexibilitat facilita la seva integració en diferents entorns i distribucions, oferint sempre una solució pràctica i estètica.

Aquesta prestatgeria infantil de Lidl està disponible ara mateix a la pàgina web a un preu de 16,99 euros. Una inversió assequible que combina funcionalitat, disseny i educació. És l'opció ideal per a aquells que busquen millorar l'espai de joc i aprenentatge dels seus fills.

Fomentant l'ordre i l'autonomia en els nens

A més del seu atractiu disseny, aquesta prestatgeria de Lidl està pensada per promoure hàbits d'organització en els més petits. En tenir espais designats per a cada objecte, els nens aprenen a classificar i a mantenir les seves pertinences en ordre. Aquest aprenentatge primerenc en organització és fonamental per al desenvolupament de l'autonomia i la responsabilitat.

La inclusió de tires magnètiques en els prestatges inferiors permet que els nens col·loquin i retirin fàcilment les seves figures preferides. Aquesta característica no només facilita l'accés a les joguines, sinó que també afegeix un element lúdic al procés d'organització. Els petits poden interactuar amb el moble, creant històries i escenaris mentre ordenen les seves figures.

El prestatge superior, dissenyat per a la caixa de so, està ubicat a una alçada que permet als nens manejar el dispositiu amb seguretat. D'aquesta manera, poden seleccionar les seves cançons o contes preferits, fomentant la independència i el desenvolupament dels seus gustos musicals i literaris.

La facilitat de neteja és un altre aspecte destacat. Gràcies a la seva superfície llisa i sense porus, n'hi ha prou amb passar un drap humit per mantenir la prestatgeria en perfectes condicions. Això és especialment important en entorns infantils, on la higiene i la practicitat són primordials.

Preus i ofertes actualitzats el dia 01/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis