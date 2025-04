Juan Roig i Mercadona donen la sorpresa i omplen d'alegria els seus clients: des d'avui

Mercadona ha llançat una opció que està causant sensació entre els seus clients. Amb l'objectiu de fer la cuina més accessible i divertida, la cadena ha ajustat el preu d'un dels seus productes més populars. Aquesta nova oferta, Mercadona promet facilitar la preparació d'un àpat deliciós i personalitzat, perfecte per gaudir en família o amb amics.

La forma més fàcil i deliciosa de gaudir una pizza a casa

Aquest article és ideal per a aquells que gaudeixen de la cuina sense haver de passar hores en ella. La seva versatilitat permet que puguis preparar una pizza totalment al teu gust, des de la base fins als ingredients, tot al teu ritme. Amb només afegir els teus ingredients preferits, tindràs una pizza acabada de fer, tal com si l'haguessis encarregat a la teva pizzeria local.

La base d'aquest producte està dissenyada per aconseguir una textura cruixent per fora i suau per dins, aconseguint una pizza de qualitat sense complicacions. A més, el seu format és ideal per a qualsevol ocasió, ja sigui per a un àpat ràpid en família o un sopar més especial amb amics. No només és saborós, sinó també accessible per a tots els gustos i preferències.

Aquest article ha conquerit ràpidament aquells que busquen una opció pràctica i fàcil d'usar. En només uns minuts, tindràs un àpat complet i saborós, llest per gaudir sense esforç. La seva facilitat d'ús el converteix en l'aliat perfecte per a aquells que no tenen molt de temps, però volen menjar bé.

Amb l'ajust de preu, el producte s'ha tornat encara més atractiu. A només 2,25 euros per un pack de dues bases, aquesta oferta proporciona una excel·lent relació qualitat-preu. Permet que les famílies gaudeixin d'un àpat complet i de qualitat sense trencar el pressupost.

La solució perfecta per a la teva cuina diària

Aquest article està disponible en packs de dues bases, amb 260 grams per unitat, cosa que permet preparar una pizza gran o dues més petites. La mida és perfecta per adaptar-se a diferents necessitats, ja sigui per a un àpat més informal o per a una ocasió especial. A més, tenir dues bases en un sol pack et dona més opcions per gaudir, assegurant que sempre tinguis alguna cosa deliciosa llesta per preparar.

El preu de 2,25 euros pel pack és una de les característiques que ha fet que es converteixi en un èxit de vendes. Aquest ajust de preu el converteix en una opció increïblement assequible per a tots aquells que busquen qualitat sense gastar de més. A aquest preu, pots gaudir d'una pizza casolana de qualitat que et farà oblidar les opcions de menjar ràpid.

A més de poder trobar aquest producte a totes les botigues físiques de Mercadona, també està disponible a la seva botiga en línia. Aquesta opció de compra en línia facilita que puguis aconseguir-lo sense sortir de casa, guanyant en comoditat. La possibilitat d'adquirir-lo a través de la web és perfecta per a aquells que no tenen una botiga Mercadona a prop o prefereixen evitar les aglomeracions.

La gran demanda d'aquest producte el converteix en un article imprescindible per a moltes famílies. La combinació del seu preu assequible, la seva versatilitat i la comoditat de compra en línia el converteixen en una opció ideal per a aquells que busquen simplificar la cuina sense renunciar al sabor. Aprofita aquesta oportunitat per gaudir d'una pizza casolana a un preu imbatible.

Preus i ofertes actualitzats el dia 08/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis