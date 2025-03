La delícia de Lidl que els clients demanaven a crits ja és una realitat: arriba demà

Lidl ha anunciat l'arribada d'un nou producte que promet satisfer els amants de la carn de qualitat. Aquest llançament es caracteritza per la seva composició gairebé íntegra de carn de boví, dirigida a aquells que busquen opcions més naturals i nutritives. Disponible a totes les botigues de la cadena a partir de demà, aquest producte es presenta com una alternativa saludable i versàtil.

Qualitat i puresa en cada porció

La nova carn picada de boví de Lidl destaca per contenir un 99% de carn, cosa que la converteix en una opció superior en comparació amb altres disponibles al mercat. Aquesta alta concentració de carn assegura un sabor autèntic i una textura ideal per a múltiples receptes. A més, està lliure de gluten i lactosa, adaptant-se a les necessitats de persones amb intoleràncies alimentàries.

Cada envàs té un pes net de 400 grams, oferint una quantitat adequada per preparar des d'hamburgueses casolanes fins a salses bolonyeses o mandonguilles. L'absència d'additius i conservants reforça el compromís de Lidl amb la salut i el benestar dels seus clients. I és que en aquest cas, busca proporcionar un producte el més natural possible.

A més de la seva puresa, aquesta carn picada destaca per la seva versatilitat a la cuina. La seva textura i sabor la fan ideal per a una àmplia gamma de plats, des dels més tradicionals fins als més innovadors, permetent als cuiners domèstics experimentar i crear amb confiança.

Una opció accessible per a totes les llars

Malgrat la seva alta qualitat, Lidl ha fixat un preu competitiu per a aquest producte. Cada paquet de 400 grams estarà disponible per 4,79 euros, cosa que equival a aproximadament 11,98 euros per quilogram. Aquest preu assequible permet que més famílies puguin incorporar carn d'alta puresa en els seus àpats diaris sense afectar el seu pressupost.

La relació qualitat-preu d'aquesta carn picada la posiciona com una opció destacada al mercat actual. Els consumidors podran gaudir dels beneficis d'una carn de boví gairebé pura sense haver de pagar preus elevats. Això reforça el compromís de Lidl d'oferir productes de qualitat a l'abast de tothom.

A més, el seu pràctic format facilita el seu emmagatzematge i ús a la llar. Ja sigui per a un àpat ràpid entre setmana o per a un sopar especial durant el cap de setmana, aquesta carn picada s'adapta a diverses necessitats i ocasions.

Amb aquest llançament, Lidl continua ampliant la seva gamma de productes frescos i de qualitat, responent a les demandes d'un públic cada vegada més exigent i conscient de la seva alimentació. La nova carn picada de boví estarà disponible a la secció de carns de totes les botigues de la cadena a partir de demà. Llesta per convertir-se en un bàsic a la cuina de moltes llars.

