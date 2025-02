Coca-Cola fa un gir de 180 graus i canvia completament les seves begudes

El mercat de les begudes segueix evolucionant, i les grans companyies no volen quedar-se enrere. En els últims anys, la tendència ha anat deixant enrere els refrescos tradicionals per donar pas a opcions més saludables i amb beneficis addicionals.

La companyia llança una innovadora línia que promet conquerir els consumidors

Coca-Cola és una de les marques més icòniques del món, amb més d'un segle d'història en la indústria de les begudes. Des de la seva creació el 1892 als Estats Units, la companyia ha sabut adaptar-se als canvis en els hàbits de consum. Al llarg dels anys, ha innovat amb noves línies de productes, com versions sense sucre, begudes energètiques i opcions més saludables.

Conscient de la constant transformació en el consum, ara Coca-Cola ha decidit fer un altre pas endavant amb una nova proposta que combina sabor i benestar. L'empresa ha anunciat el llançament de Simply Pop, una beguda que se suma al creixent sector de les begudes funcionals. Aquest nou producte estarà disponible als supermercats dels Estats Units a partir de finals de febrer, incloent botigues populars com Amazon Fresh.

Una beguda amb beneficis per a la salut

Les begudes funcionals han guanyat una gran popularitat en els últims anys. Cada vegada més consumidors busquen opcions que, a més de refrescants, aportin beneficis al seu benestar. Seguint aquesta tendència, Simply Pop inclourà sis grams de fibra, a més de vitamina C i zinc, ingredients clau per enfortir el sistema immunològic.

Coca-Cola ha decidit presentar aquesta nova línia amb una varietat de sabors que busquen complaure tots els gustos: maduixa, pinya-mango, ponx de fruites, llima i ponx cítric. Aquests nous productes estaran elaborats amb suc de fruites natural i seran promoguts com una opció prebiòtica per a la cura de la salut intestinal.

Un mercat en expansió i una forta competència

L'auge de les begudes funcionals ha estat notable en els últims anys. Marques emergents com Poppi i Olipop han guanyat terreny amb els seus refrescos alternatius, cosa que ha generat un mercat milionari en constant creixement. Segons estimacions, el 2023 aquest sector va assolir un valor de 234 bilions de dòlars i s'espera que, per al 2034, la xifra s'aproximi als 437 bilions.

Coca-Cola, líder en la indústria de les begudes, no vol quedar-se fora d'aquesta tendència. Així, ha decidit apostar per Simply Pop, una alternativa que combina el sabor característic dels seus productes amb ingredients que aporten beneficis per a la salut. Amb aquesta nova proposta, la companyia nord-americana busca mantenir-se a l'avantguarda i oferir als consumidors una opció innovadora, sense perdre la seva essència.