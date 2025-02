Adeu Lindt: La nova xocolata que arriba als súpers de tota Espanya i arrasarà

En els últims mesos, una nova xocolata ha arribat per revolucionar el mercat de tauletes, un sector en el qual marques com Lindt dominaven. Aquest producte porta amb si una barreja única de sabor i textura que promet conquerir els més exigents.

Els consumidors de la marca KitKat ara podran gaudir d'una proposta que no només manté la qualitat de les tradicionals xocolates, sinó que la porta un pas més enllà. La marca té una gran trajectòria en el món de la xocolata i ara s'aventura a oferir alguna cosa completament nova. Amb el llançament d'una línia de tauletes, el mercat està per experimentar un gir interessant.

KitKat presenta la seva nova gamma de tauletes

KitKat, la marca coneguda per les seves populars barretes, ha decidit endinsar-se en el món de les tauletes de xocolata amb dues noves varietats: Double Chocolate i Salted Caramel. Segons Carla Sivatte, directora de Chocolates Nestlé a Espanya, “el nou llançament està predestinat a revolucionar la secció de tauletes”. Les tauletes combinen el característic wafer cruixent de KitKat amb un farciment cremós i una cobertura de xocolata marbrejada que les fa irresistibles.

Aquest moviment té com a objectiu atreure un públic que busca compartir una experiència de xocolata diferent. La tauleta està pensada per a aquells moments en què no només es vol gaudir del sabor de sempre, sinó també explorar noves combinacions.

Amb aquest nou format, KitKat amplia la seva oferta i busca satisfer tant els seus incondicionals com els nous consumidors que aprecien la innovació. Ja es troben disponibles en els principals punts de venda a Espanya.

Compromís amb els agricultors de cacau

A més del seu sabor i qualitat, aquest llançament de KitKat s'associa amb un esforç per millorar les condicions dels agricultors de cacau. Les noves tauletes estan fetes amb pasta de cacau que prové de famílies productores que participen en el Programa d'Aceleració d'Ingressos. Aquest programa està dissenyat per millorar els ingressos dels agricultors, reduir els riscos de treball infantil i fomentar pràctiques responsables.

La marca assegura que aquest programa té resultats positius. Per exemple, les primeres dades indiquen que els ingressos familiars han augmentat un 38% en els primers 18 mesos de la seva implementació. Aquesta iniciativa mostra el compromís de KitKat amb el benestar dels agricultors, que juguen un paper clau en la cadena de producció de la xocolata.

Amb aquest llançament, KitKat no només busca sorprendre els amants de la xocolata amb una nova forma, sinó també fer una diferència en la vida dels qui cultiven el cacau. Amb 90 anys d'història, KitKat continua sent una marca que es reinventa, sempre buscant innovar en els seus productes i en la forma de connectar amb els seus consumidors. Sens dubte, aquesta nova xocolata és una de les grans apostes d'aquest any i promet convertir-se en un favorit de molts.