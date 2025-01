El remei exitós de Mercadona per no posar-te malalt a l'hivern: menys de 2 euros

Amb l'arribada de l'hivern, és fonamental enfortir el sistema immunològic per afrontar refredats i grips. Mercadona ofereix comprimits efervescents de vitamina C i zinc, una combinació eficaç per mantenir les defenses altes en aquesta temporada. Aquests comprimits, amb gust de llimona, estan disponibles a totes les botigues de la cadena.

Beneficis de la vitamina C i el zinc per al sistema immunològic

La vitamina C és un potent antioxidant que protegeix les cèl·lules del dany causat pels radicals lliures. A més, contribueix a la producció de col·lagen, essencial per a la salut de la pell, ossos i vasos sanguinis. Durant l'hivern, el seu consum és especialment important, ja que pot ajudar a reduir la durada i severitat dels refredats.

El zinc, per la seva banda, és un mineral clau en el funcionament del sistema immunològic. Participa en la producció i activació de limfòcits T, cèl·lules responsables de combatre infeccions. Una ingesta adequada de zinc pot disminuir la incidència d'infeccions respiratòries, comunes en els mesos freds.

La combinació de vitamina C i zinc potencia els seus efectes beneficiosos. Junts, ajuden a mantenir una resposta immunitària òptima, protegint l'organisme de patògens. A més, ambdós nutrients contribueixen a la cicatrització de ferides i al manteniment de les funcions cognitives.

És important destacar que, encara que aquests suplements poden ser de gran ajuda, han de complementar-se amb una dieta equilibrada i un estil de vida saludable. La suplementació no substitueix una alimentació rica en fruites, verdures i proteïnes de qualitat.

Així s'han de prendre els comprimits de Mercadona

Els comprimits efervescents de vitamina C i zinc de Mercadona venen en tubs de 20 unitats, amb un agradable gust de llimona. El seu format efervescent facilita la ingesta i millora l'absorció dels nutrients. Per consumir-los, es recomana dissoldre un comprimit en un got d'aigua (200 ml) i prendre'l una vegada al dia.

Aquest suplement és ideal per a persones que busquen reforçar les seves defenses durant l'hivern. No obstant això, és aconsellable consultar amb un professional de la salut abans d'iniciar qualsevol suplementació, especialment si es pateixen condicions mèdiques o s'estan prenent altres medicaments.

Mercadona ha observat un increment en la demanda d'aquests productes, reflectint la preocupació dels consumidors per mantenir la seva salut immunològica. La cadena assegura el subministrament d'aquests comprimits a totes les seves botigues, facilitant-ne l'adquisició.

A més dels comprimits de vitamina C i zinc, Mercadona ofereix una varietat de complements alimentaris per donar suport a diferents aspectes de la salut. És fonamental seguir les indicacions d'ús i no excedir la dosi diària recomanada per evitar possibles efectes adversos.

Preus i ofertes actualitzats el dia 20/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis