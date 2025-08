Carrefour deixa KO Mercadona amb el dolç que encanta tot Espanya: s'esgota

Carrefour ha encertat de ple amb un dolç que s'ha guanyat el reconeixement dels més llaminers. No és un llançament ni una novetat, però el seu gust ha aconseguit robar protagonisme a les prestatgeries. Aquest producte és la prova que, de vegades, el que és senzill es converteix en el més irresistible.

Amb la combinació perfecta d'ingredients i una proposta que no t'esperes, Carrefour ha aconseguit una cosa que pocs aconsegueixen. I no és cap altra cosa que fer que un dolç tradicional et sorprengui. No cal reinventar la roda per crear alguna cosa memorable.

Un dolç per als amants dels festucs

Quan parlem de brioixeria, moltes vegades busquem alguna cosa que combini el tradicional amb quelcom una mica més original. A Carrefour han encertat de ple amb un producte que ha aconseguit fer-se un lloc entre els més curiosos. Aquest croissant roll amb un toc diferent es converteix en una opció ideal per quan ve de gust alguna cosa dolça sense ser massa empalagosa.

El croissant té una base cruixent, perfecta per a qui gaudeix de la massa de full. Tanmateix, el toc especial ve amb el farcit: una barreja de festuc que ofereix un gust cremós i lleugerament dolç. A diferència d'altres croissants, aquest no només es gaudeix per la massa, sinó pel seu intens gust de festuc, que aconsegueix un equilibri perfecte entre el salat i el dolç.

Aquest producte ve en un envàs de dues unitats, ideal per compartir o gaudir en dues ocasions. El seu format és còmode, per la qual cosa resulta senzill guardar-lo per a l'endemà, sempre que es conservi adequadament. És una opció ideal per als qui no busquen un dolç excessivament gran, però sí alguna cosa amb personalitat.

Pel que fa al seu preu, aquest croissant roll de festuc està disponible per 3,95 euros, cosa que el fa força assequible. La seva qualitat i el seu gust han aconseguit que destaqui entre les opcions habituals de brioixeria a Carrefour. Sense ser un producte revolucionari, el seu èxit rau en com n'és d'encertat el seu gust i el seu format pràctic.

Un toc de festuc que no passa desapercebut

El primer que crida l'atenció d'aquest croissant roll és la capa superior decorada amb trossos de festuc. Aquest detall visual, a més d'aportar un contrast de color, enriqueix encara més l'experiència a l'hora de gaudir-lo. La capa cruixent de la massa també fa que cada mos sigui plaent, sense ser empalagós o excessiu.

Al seu interior, el farcit té la cremositat justa per acompanyar la textura de la massa sense ser massa pesat. La barreja de festucs amb una base lleugerament dolça fa que aquest croissant es converteixi en una opció ideal per a qui busca alguna cosa diferent. L'equilibri de textures és el que realment fa destacar aquest producte davant d'altres opcions tradicionals al mercat.

Des d'un punt de vista nutricional, el croissant roll conté els ingredients bàsics de qualsevol brioixeria, com farina de blat, mantega i sucre. Tanmateix, l'aportació de festuc el converteix en una alternativa més interessant per a aquells que gaudeixen d'aquest fruit sec. Tot i que no és un producte baix en calories, és una opció indulgent dins la varietat de dolços disponibles.

Per gaudir-lo, només cal seguir unes senzilles recomanacions de conservació. Encara que es pot menjar tal qual, escalfar-lo una mica al forn potencia el seu gust i millora la seva textura. Aquest croissant roll de festuc pot ser la companyia perfecta per a un berenar tranquil o fins i tot per acompanyar un cafè al matí.

Preus i ofertes actualitzats el dia 01/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis