Cop dur a Leroy Merlin: Lidl està esgotant el millor aparell de l'hivern

Amb l'arribada de l'hivern, mantenir la llar càlida sense gastar de més és una prioritat. Lidl ha llançat una promoció del seu radiador d'oli que està causant sensació per la seva relació qualitat-preu. Si busques una solució eficient i segura per combatre el fred, aquest producte és una opció que no hauries de deixar passar.

Potència i comoditat per a qualsevol espai

El radiador d'oli de Lidl ofereix una calor acollidora gràcies als seus tres nivells de potència regulables: 600, 900 i 1500 W. Això permet ajustar la temperatura segons les necessitats de cada moment, garantint un ambient agradable en qualsevol habitació. A més, la seva gran superfície de calefacció amb 7 elements assegura una distribució uniforme de la calor.

Aquest model inclou un termòstat regulable, ideal per mantenir una temperatura constant sense preocupar-te per ajustos freqüents. També compta amb una funció antigelades, perfecta per protegir la teva llar durant els dies més freds. Aquestes característiques el converteixen en una solució pràctica i versàtil per a tot tipus d'espais.

La seguretat és una de les prioritats d'aquest radiador. Inclou protecció contra bolcades i sobreescalfament, amb desconnexió automàtica per evitar accidents. Això el fa especialment adequat per a llars amb nens o mascotes, on la tranquil·litat és fonamental.

El radiador de Lidl també destaca pel seu disseny mòbil. Equipat amb 4 rodes de fàcil desplaçament i una nansa, és senzill moure'l d'una habitació a una altra segons ho necessitis. A més, inclou un recollidor de cable per facilitar el seu emmagatzematge quan no estigui en ús.

Estil i funcionalitat en dos colors

Disponible en blanc i negre, aquest radiador combina funcionalitat amb un disseny modern que s'adapta a qualsevol decoració. Ja sigui per al saló, el dormitori o l'oficina, la seva estètica minimalista encaixa perfectament en qualsevol espai.

El producte també inclou accessoris de muntatge i eines, facilitant la seva instal·lació des del primer moment. Lidl ha pensat en cada detall perquè aquest radiador no només sigui eficient, sinó també còmode i pràctic d'usar.

El radiador d'oli de Lidl té un preu promocional de 34,99 euros, una ganga difícil d'igualar per productes similars al mercat. La seva combinació de potència, seguretat i disseny el converteix en una opció irresistible per a aquells que busquen una solució econòmica i efectiva contra el fred.

Donada l'alta demanda, aquest radiador està esgotant existències ràpidament. Si vols assegurar-te de gaudir d'un hivern càlid i còmode, no esperis massa per fer-te amb ell.

