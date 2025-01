Adeu fred: Aquest producte de Lidl et salvarà l'hivern i encantarà a la teva mare

Quan arriba l'hivern, mantenir el llit calent es converteix en una necessitat, i Lidl té la solució perfecta. El seu cobrellit elèctric amb calefacció ràpida està dissenyat per garantir nits més càlides i confortables. A més, compta amb característiques avançades que el converteixen en un producte pràctic i funcional per a qualsevol llar.

Tecnologia pensada per al descans

El cobrellit elèctric de Lidl inclou una funció de calefacció ràpida, que assegura un llit calent en pocs minuts. Per a més comoditat, la zona dels peus té un reforç de calor, ideal per combatre el fred en les nits més gèlides. Amb 6 nivells de temperatura, pots ajustar la calor segons les teves preferències personals.

Aquest cobrellit també està equipat amb un sistema d'apagat automàtic que pot configurar-se a 1, 3, 6 o 12 hores, cosa que el fa segur i eficient. A més, compta amb una funció de reactivació automàtica, que ajusta el nivell de calor a 4 després de tres hores d'ús en els nivells 5 i 6. Això garanteix una calor constant durant tota la nit.

El cobrellit està fabricat en un suau teixit polar, proporcionant una superfície càlida i còmoda per al descans. Les seves dimensions de 150 x 80 cm són ideals per a llits individuals, i el seu disseny permet usar-lo en diverses configuracions segons les necessitats de l'usuari.

Per facilitar el seu ús, inclou un cable d'alimentació de 2,80 metres, cosa que permet col·locar-lo en qualsevol lloc sense problemes de connexió. A més, és rentable a màquina a 30 °C en un programa delicat, assegurant la seva higiene i conservació durant més temps.

Seguretat i practicitat en un sol producte

El sistema de seguretat electrònic incorporat en aquest cobrellit assegura un ús sense riscos, ja que prevé el sobreescalfament durant el funcionament. El seu disseny és apte per a qualsevol llar i està pensat per millorar la qualitat del son durant les estacions fredes.

El reforç de calor a la zona dels peus no només proporciona més confort, sinó que també ajuda a mantenir una temperatura uniforme a tot el llit. Aquesta característica, juntament amb la seva capacitat d'apagat automàtic, fa que el cobrellit de Lidl sigui una opció pràctica i eficient.

El cobrellit elèctric de Lidl està disponible per 22,99 euros, un preu molt competitiu per a un producte que ofereix tecnologia avançada i comoditat. La seva relació qualitat-preu el converteix en una solució assequible per combatre el fred aquest hivern.

Si busques un cobrellit que combini funcionalitat, seguretat i facilitat d'ús, aquest model de Lidl és l'opció perfecta. El seu disseny pràctic i les seves prestacions el converteixen en un aliat indispensable per a les nits més fredes de l'any.

Preus i ofertes actualitzats el dia 04/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis