Aquest caprici de Mercadona és ideal per als dies de fred: deliciós i per 2 euros

Quan baixen les temperatures, pocs plaers superen el de gaudir d'uns xurros cruixents i calentets. Mercadona ho posa fàcil amb el seu assortiment de xurros i porres congelats, ideals per tenir sempre a mà. En pocs minuts, pots gaudir d'un clàssic que mai falla, perfecte per a esmorzars i berenars en família.

Xurros, un clàssic irresistible

Els xurros de Mercadona destaquen per la seva textura cruixent i sabor autèntic. Preparar-los és senzill i ràpid, ja que no necessiten descongelar-se abans de fregir-los. Només has d'escalfar-los en oli molt calent durant 2-3 minuts, assegurant-te que quedin daurats i cruixents.

Per aconseguir el resultat perfecte, es recomana fregir-los en petites quantitats. Això garanteix que no s'enganxin entre si i que mantinguin la seva textura cruixent per fora i suau per dins. Cada bossa conté entre 20 i 40 unitats, suficients per compartir en qualsevol ocasió especial.

Amb un preu d'1,40 euros, aquest producte és una opció econòmica per gaudir a casa d'un caprici tradicional. Ja sigui acompanyats d'una xocolata a la tassa o empolvorats amb sucre. Els xurros són una aposta segura per escalfar el cos i alegrar el dia.

Porres, l'esmorzar que mai passa de moda

A més dels xurros, Mercadona també ofereix porres congelades, perfectes per a un esmorzar contundent. Cada paquet conté 6 unitats llestes per preparar de la manera que prefereixis: en torradora, forn o fregidora d'aire. Només necessites uns minuts per tenir-les llestes i gaudir del seu sabor i textura característics.

Si optes per la torradora, en només 2-3 minuts estaran daurades i llestes per menjar. Per a un acabat més uniforme, pots utilitzar el forn a 190 ºC durant 3-4 minuts. I si tens una fregidora d'aire, 5-7 minuts a 200 ºC són suficients per obtenir unes porres cruixents per fora i esponjoses per dins.

El paquet de porres costa 1,90 euros, cosa que les converteix en una opció accessible i deliciosa. Pots gaudir-les soles, amb sucre o acompanyades d'un bon xocolata calent, el company perfecte per completar l'experiència.

Xocolata a la tassa, el complement ideal

Per acompanyar els teus xurros o porres, Mercadona també té opcions de xocolata a la tassa. Si busques comoditat, la xocolata líquid llest per escalfar és una excel·lent opció. Per només 2,10 euros, tens un litre d'aquesta delícia que pots preparar al microones o en un cassó.

Si prefereixes un toc més personal, el cacau a la tassa permet ajustar la densitat al teu gust. Amb un paquet de 400 grams per 1,50 euros, pots preparar una xocolata tradicional que combini perfectament amb els teus xurros o porres. És una opció versàtil que pots gaudir en tassa o en una cassola per compartir.

Ja sigui que prefereixis els xurros cruixents o les porres més esponjoses. Mercadona té tot el que necessites per convertir els teus dies d'hivern en ocasions especials. No oblidis acompanyar-los amb un bon xocolata calent per completar l'experiència.

