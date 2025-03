Ni Carrefour ni Mercadona: Dilluns arriba a Lidl el millor oli per menys de 6 euros

Aquest dilluns, Lidl sorprèn amb un producte de gran qualitat a les seves prestatgeries. Es tracta d'un oli d'oliva verge extra amb un origen i procés de producció que garanteixen la seva excel·lència. El seu sabor i puresa el converteixen en una opció ideal per a aquells que busquen un producte gurmet a un preu assequible.

Elaboració tradicional: el secret del nou oli de Lidl

Aquest oli prové de l'olivar tradicional, un sistema de cultiu amb segles d'història. Els seus arbres centenaris creixen en un entorn natural, amb baixa densitat i sense tècniques de producció intensiva. Gràcies a això, el producte manté l'essència i el sabor pur de l'oliva.

El procés de recol·lecció és majoritàriament manual, respectant mètodes ancestrals. Això no només protegeix la qualitat de l'oli, sinó que també contribueix al manteniment dels ecosistemes rurals. La producció sostenible ajuda a preservar els sòls i a frenar l'erosió, a més de generar ocupació local.

L'extracció en fred permet conservar totes les propietats de l'oli. Això garanteix un equilibri perfecte entre sabor i aroma, amb notes afruitades i intenses. La seva puresa i baixa acidesa el converteixen en una de les millors opcions per als amants de l'oli d'oliva verge extra.

Cada ampolla compta amb certificació blockchain de traçabilitat. Això significa que els clients poden conèixer amb total transparència l'origen del seu oli. Des del camp on es van recol·lectar les olives fins a l'almàssera on es van transformar en or líquid, tot el procés està registrat.

Or líquid a un preu molt accessible

Malgrat la seva qualitat superior, Lidl manté el seu compromís amb l'accessibilitat. Aquest oli d'oliva verge extra es ven en ampolles de 500 ml a un preu de 5,85 euros. Una opció ideal per a aquells que busquen excel·lència sense pagar preus desorbitats.

Aquest producte no només destaca pel seu sabor, sinó també per la seva versatilitat. Pot utilitzar-se en amanides, guisats o com a base de salses, realçant el gust de cada plat. El seu perfil organolèptic el converteix en un ingredient imprescindible en qualsevol cuina.

Lidl llança aquest oli en col·laboració amb el grup operatiu AOVE Tradicional. Aquest projecte ha rebut finançament europeu per impulsar la producció sostenible i la traçabilitat en el sector oleícola. D'aquesta manera, s'assegura que el consumidor tingui accés a un producte d'origen controlat.

L'oli estarà disponible a les botigues Lidl a partir d'aquest dilluns. Donat el seu alt nivell de qualitat i preu competitiu, s'espera que tingui una gran acollida entre els clients. Aquells que desitgin provar-lo hauran d'estar atents, ja que la seva disponibilitat podria ser limitada.

Preus i ofertes actualitzats el dia 08/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis