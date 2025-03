Ha arribat la felicitat a Carrefour: aquest genial aparell arrasarà el Dia del Pare

A l'hora de triar el regal perfecte per al Dia del Pare, busquem alguna cosa que combini utilitat, qualitat i, per descomptat, que sigui pràctic per al seu dia a dia. Carrefour ha llançat un article que no només compleix amb aquests requisits, sinó que també ofereix tecnologia d'avantguarda per millorar l'experiència d'afaitat. Aquest dispositiu es presenta com el regal ideal per sorprendre el pare amb alguna cosa que, sens dubte, utilitzarà cada dia.

Una experiència d'afaitat còmoda amb tecnologia avançada

Aquest article de Carrefour està dissenyat per a aquells que busquen comoditat i eficiència. És l'afaitadora elèctrica Philips X3002/00, un dispositiu amb capçals flexibles 4D que s'adapten perfectament als contorns de la cara i el coll. Aquesta característica garanteix un afaitat apurat i suau, reduint la irritació de la pell.

A més, les 27 fulles autoafilables PowerCut asseguren un tall precís i uniforme en tot moment. La tecnologia d'aquestes fulles ha estat optimitzada per tallar el pèl de manera efectiva sense estirades per a una experiència molt més còmoda. Gràcies al seu disseny, aquesta afaitadora permet un afaitat d'alta qualitat, aconseguint un resultat professional sense sortir de casa.

El mànec ergonòmic de l'afaitadora, amb superfície de tacte suau, ofereix una agafada segura i còmoda, permetent que l'afaitat sigui més fàcil. Això és especialment important per a aquells que prefereixen un afaitat ràpid però efectiu, ja que el mànec permet maniobrar amb precisió.

A més, el dispositiu és rentable, cosa que facilita la seva neteja i manteniment. Amb només obrir el capçal i esbandir-lo sota l'aixeta, es garanteix que l'afaitadora estigui sempre llesta per al següent ús. Aquesta funcionalitat fa que sigui una eina de cura personal molt pràctica.

Regala qualitat a un preu irresistible per al Dia del Pare

Carrefour ha llançat aquesta afaitadora Philips X3002/00 a un preu increïble de 39,90 euros, una oferta més que atractiva per a aquest Dia del Pare. La relació qualitat-preu d'aquest dispositiu és insuperable, ja que proporciona un afaitat d'alta qualitat amb característiques avançades a un preu accessible. Això la converteix en un regal ideal per al pare, sense que hagis de gastar una fortuna.

La bateria recarregable de l'afaitadora ofereix una autonomia de 40 minuts amb una càrrega completa, permetent realitzar diversos afaitats abans de necessitar recarregar-la. Aquesta durada de la bateria la fa perfecta per a viatges o per a aquells moments en què es té poc temps per recarregar el dispositiu. La càrrega completa es realitza en un temps d'aproximadament 2 hores, cosa que és bastant convenient.

La tecnologia SkinProtect utilitzada en aquest dispositiu assegura que l'afaitat sigui suau, reduint el risc de talls i irritacions. Aquesta tecnologia de protecció de la pell és perfecta per a aquells amb pell sensible que desitgen un afaitat sense molèsties. A més, sent un dispositiu apte per a ús en sec i humit, s'adapta a les preferències de cada usuari, permetent utilitzar-lo tant a la dutxa com fora d'ella.

Amb un disseny elegant i modern en color negre, l'afaitadora no només és funcional, sinó també estilosa. Això la converteix en un regal pràctic, però també atractiu, que el pare podrà utilitzar diàriament. Carrefour ha aconseguit oferir un dispositiu de qualitat amb una estètica cuidada, sense que el preu se'n vegi afectat.

Preus i ofertes actualitzats el dia 08/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis