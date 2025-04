L'invent de Lidl que encantarà al teu pare i val menys de 9 euros: arrasa

Lidl ha llançat un nou article que promet revolucionar la rutina de cura personal de molts. Aquest accessori és perfecte per a aquells que busquen un dispositiu funcional i accessible, amb característiques que faciliten el seu ús diari. A més, el seu disseny compacte i pràctic el converteix en una opció ideal per a aquells que busquen eficiència i comoditat, tot a un preu molt competitiu.

Diferents funcions en un sol aparell

Aquest article de Lidl està dissenyat per realitzar múltiples funcions, permetent tallar, retallar, perfilar i afaitar amb gran facilitat. Està equipat amb fulles d'acer inoxidable de precisió, la qual cosa assegura talls precisos i una llarga durada del dispositiu. A més, el seu disseny compacte i el mànec ergonòmic el fan còmode d'usar, permetent un agarre segur mentre es treballa.

Inclou dos pintes guia, la qual cosa permet personalitzar el tall segons les necessitats de cada usuari. La pinta guia per al cabell curt permet ajustos d'1 a 15 mm, mentre que la pinta per al cabell llarg ajusta de 18 a 33 mm. D'altra banda, la funció de bloqueig de transport evita la descàrrega accidental, una característica útil especialment quan es viatja.

El producte també compta amb una pantalla LCD i controls simples que faciliten la gestió de les diferents funcions. A més, incorpora un raspall de neteja amb dos caps, la qual cosa assegura que es mantingui en bon estat després del seu ús. També inclou un cable USB-A a USB-C per facilitar la càrrega.

Pel seu disseny i funcionalitat, aquest dispositiu és ideal tant per a ús domèstic com per a aquells que necessiten portar-lo de viatge. La seva mida compacta permet guardar-lo de manera eficient, mentre que el seu disseny robust assegura una llarga vida útil. Això fa que el producte sigui una excel·lent opció per a aquells que valoren la qualitat i la durabilitat en les seves eines de cura personal.

Té un preu que no pots imaginar

Aquest dispositiu funciona amb una bateria d'ions de liti de 500 mAh i 3,7 V, oferint aproximadament 60 minuts de funcionament amb càrrega completa. El temps de càrrega és d'aproximadament 90 minuts, permetent un ús eficient i sense interrupcions. El preu d'aquest article és de 8,99 euros, la qual cosa el converteix en una opció assequible per a aquells que busquen qualitat sense haver de realitzar una gran inversió.

La retalladora també és ideal per a aquells que busquen un producte fàcil d'usar i mantenir, gràcies al seu disseny senzill i funcional. El manteniment és senzill, ja que només requereix una neteja bàsica després de cada ús, prolongant la seva vida útil. A més, sent un dispositiu sense fils, ofereix una gran comoditat, permetent realitzar la feina sense restriccions de cables.

La seva mida compacta també facilita el seu emmagatzematge, de manera que es pot guardar fàcilment en qualsevol lloc de la casa o en el necesser de viatge. Aquesta característica és especialment útil per a aquells que tenen poc espai o que necessiten portar el dispositiu amb ells quan viatgen. La possibilitat d'emmagatzemar i transportar l'aparell amb facilitat el converteix en una opció versàtil i còmoda.

Amb aquestes característiques, Lidl ofereix una eina eficient i d'alta qualitat a un preu molt competitiu. Es converteix en una opció atractiva per a aquells que necessiten un producte de cura personal sense complicacions. La seva relació qualitat-preu fa que sigui un dispositiu difícil de deixar passar per a aquells que busquen una opció econòmica i fiable.

Preus i ofertes actualitzats el dia 13/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis