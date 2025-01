Sorpresa a totes les botigues de Lidl: el bombazo que acaben de llançar

Lidl està reforçant el seu compromís amb una alimentació conscient i sostenible a nivell global, alineant la seva oferta amb la Dieta de Salut Planetària (PHD) en col·laboració amb WWF. Aquesta estratègia té com a objectiu transformar el sistema alimentari, promovent hàbits de consum més saludables i respectuosos amb el medi ambient. Lidl busca, d'aquesta manera, atendre els desafiaments globals relacionats amb la dieta i la sostenibilitat.

Objectius de l'estratègia d'alimentació conscient de Lidl

L'estratègia de Lidl inclou un objectiu ambiciós: assolir un 20% d'aliments d'origen vegetal en el seu assortiment global per al 2030. Això implica augmentar la presència de fruites, verdures, cereals integrals i proteïnes vegetals a les seves prestatgeries. Segons Carlos González-Vilardell, director general de comercial i compres de Lidl Espanya, "és fonamental contribuir a una transformació del sistema alimentari".

La cadena també busca una major transparència nutricional mitjançant la implementació de l'etiquetatge frontal Nutri-Score en tots els seus productes de marca pròpia per al 2026. Aquest sistema permet als consumidors prendre decisions informades sobre la seva alimentació, fomentant eleccions més saludables. A més, Lidl està treballant en la reformulació del seu assortiment, reduint el contingut de sal, sucre i greixos en un 20% per oferir opcions més nutritives sense comprometre el sabor.

Les fruites i hortalisses fresques són un altre pilar d'aquesta estratègia. Lidl es compromet a oferir una àmplia selecció de productes frescos cada dia, garantint qualitat i accessibilitat. També està apostant per incloure, almenys, una referència d'un article integral en totes les famílies de productes rellevants per al 2030.

Des de la seva marca Vemondo, Lidl ha impulsat la incorporació de fonts de proteïna vegetal en la seva oferta. Això respon al creixent interès dels consumidors per opcions plant-based. Paral·lelament, la cadena continua elevant els estàndards de benestar animal en els productes carnis que ofereix, assegurant que totes les categories compleixin amb criteris ètics i de sostenibilitat.

Una transformació global a Lidl recolzada per la ciència

La col·laboració de Lidl amb WWF enforteix aquesta estratègia, basant-se en dades científiques per promoure dietes que beneficiïn tant la salut humana com el planeta. Segons Mariella Meyer de WWF Suïssa, l'aposta de Lidl per opcions d'origen vegetal és clau per reduir l'impacte ambiental del sistema alimentari. Aquest enfocament aspira a servir com a exemple per a altres cadenes, alentant-les a seguir un camí similar.

A més dels beneficis ambientals, les iniciatives de Lidl busquen combatre les malalties relacionades amb la dieta. La reducció de sucre i sal en el seu assortiment, així com la promoció d'aliments frescos i integrals, contribueixen directament al benestar dels consumidors. La implementació de Nutri-Score reforça aquesta missió en proporcionar eines pràctiques per triar millor.

Lidl també ha començat a mesurar i analitzar la proporció de proteïnes vegetals enfront de les d'origen animal en el seu assortiment. S'adapta així a les tendències de consum actuals. Aquest enfocament integral permet a la companyia oferir una oferta més equilibrada que recolzi un estil de vida saludable i conscient.

Lidl demostra amb aquestes iniciatives el seu compromís amb el benestar dels seus clients i la cura del planeta. La seva estratègia d'alimentació conscient no només marca un canvi significatiu en el sector, sinó que també posiciona la cadena com a líder en sostenibilitat i salut alimentària.