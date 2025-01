Adeu MediaMarkt: Aquest és el producte que més triomfa a Carrefour i fon cors

Carrefour ha llançat una consola retro que promet ser un èxit entre els amants dels videojocs clàssics. Aquest dispositiu compacte i funcional inclou 600 jocs arcade preinstal·lats, permetent reviure la màgia dels anys 90 amb títols emblemàtics. El seu disseny nostàlgic i el seu preu accessible converteixen aquesta consola en una opció ideal per gaudir en família o amb amics.

Una consola amb disseny clàssic i funcionalitat moderna

La consola retro de Carrefour destaca pel seu disseny compacte i el seu estil clàssic, evocant els videojocs d'antany. Inclou dos comandaments de disseny retro que ofereixen comoditat i una experiència de joc fluida. Aquests controladors permeten partides individuals o en parella, fomentant la diversió compartida.

Entre els 600 jocs preinstal·lats, es troben títols icònics com Donkey Kong, Super Mario, Pac-Man, i Street Fighter, entre altres. Aquesta variada selecció garanteix entreteniment per a totes les edats i preferències. La consola és compatible amb qualsevol televisor i adapta automàticament la imatge a la mida de la pantalla per oferir la millor qualitat visual.

El dispositiu és fàcil d'usar, amb una instal·lació senzilla que només requereix connectar-lo a la corrent i al televisor. No necessita configuracions complicades ni descàrregues addicionals, cosa que el fa accessible per a tot tipus d'usuaris. A més, la seva mida compacta facilita el seu transport i emmagatzematge, permetent gaudir dels videojocs en qualsevol lloc.

Diversió retro a un preu assequible

La consola retro de Carrefour està disponible per un preu competitiu de 15,50 euros, cosa que la converteix en una opció econòmica per a aquells que busquen reviure els clàssics del gaming. Aquest cost assequible no compromet la qualitat, oferint una experiència de joc completa i satisfactòria.

A més del preu, la simplicitat de la consola és un dels seus grans atractius. Els usuaris poden submergir-se en l'acció sense necessitat d'aprendre configuracions complicades. És una opció perfecta per a aquells que valoren la funcionalitat i la diversió immediata.

L'àmplia selecció de jocs assegura hores d'entreteniment, ja sigui jugant sol o competint amb familiars i amics. Els títols clàssics inclosos són perfectes per reviure moments de nostàlgia o per introduir les noves generacions en els videojocs que van marcar una època.

Carrefour ha aconseguit combinar nostàlgia, practicitat i preu accessible en aquesta consola retro. El seu disseny compacte, el seu catàleg de jocs i la seva facilitat d'ús la converteixen en una opció destacada en el mercat. Ideal per a aquells que desitgen redescobrir els videojocs clàssics o compartir aquesta experiència amb els més joves.

Preus i ofertes actualitzats el dia 23/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis