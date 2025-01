Aquesta és la peça esportiva de Lidl amb la qual té malsons Decathlon: èxit total

Lidl ha llançat una jaqueta tèrmica híbrida per a dona que està captant l'atenció de les consumidores, posicionant-se com una alternativa competitiva davant les opcions de Decathlon. Aquesta peça combina funcionalitat i estil, oferint característiques que la fan ideal per afrontar les baixes temperatures. Disponible en talles que van des de la S fins a la L, actualment només queden unitats en color rosa a causa de la seva alta demanda.

Així és la jaqueta tèrmica de Lidl

La jaqueta tèrmica híbrida de Lidl està dissenyada amb un material exterior repel·lent a l'aigua, gràcies al tractament BIONIC-FINISH® ECO, que protegeix contra la humitat i facilita un assecat ràpid. Incorpora un folre de teixit polar que proporciona suavitat i calidesa, assegurant comoditat en climes freds. A més, compta amb elements reflectants decoratius que augmenten la visibilitat en condicions de poca llum.

Pensant en la practicitat, la jaqueta inclou punys amb obertura per al polze, oferint major protecció contra el fred i facilitant l'ús de guants. Les butxaques laterals amb cremallera permeten guardar objectes personals de forma segura, i disposa d'una butxaca oculta específica per al mòbil. La part posterior és més llarga, oferint una cobertura addicional i adaptant-se millor al cos.

La cremallera completa d'alta qualitat, de la marca YKK, inclou una protecció per a la barbeta, evitant rascades i aportant confort. L'ajust òptim de la peça es manté gràcies a la incorporació de fibra LYCRA®, que proporciona elasticitat i permet llibertat de moviment sense perdre la forma original de la jaqueta.

Si hi ha alguna cosa que també ha cridat l'atenció d'aquesta jaqueta de Lidl és el seu preu. Per 19,99 euros tens una peça de grans prestacions que està sent tot un èxit de vendes. És més ara mateix està disponible en color rosa i ja resten poques unitats d'aquest color.

Comparativa amb les opcions de Decathlon

Decathlon és conegut per la seva àmplia gamma de jaquetes tèrmiques per a dona, oferint productes dissenyats per a diverses activitats a l'aire lliure i condicions climàtiques. Les seves jaquetes solen incorporar sistemes de ventilació integrats, com obertures a les aixelles o a l'esquena. Aquests permeten una circulació d'aire òptima i eviten l'acumulació de suor durant les activitats físiques.

La jaqueta de Lidl sí que és veritat que no compta amb aquests sistemes de ventilació específics. Però compensa amb el seu material d'assecat ràpid i capacitat per regular la humitat, mantenint la comoditat durant el seu ús. A més, el seu disseny híbrid i elements com els punys amb obertura per al polze i la butxaca oculta per al mòbil aporten funcionalitats pràctiques que poden ser atractives per a les usuàries.

En termes de preu, la jaqueta tèrmica de Lidl es presenta com una opció assequible sense sacrificar qualitat, amb un preu de 19,99 euros. Això ha fet que molts clients s'hagin decantat per comprar-la a la seva pàgina web. I això ha fet que cadenes com Decathlon s'hagin adonat de l'èxit de Lidl.

Aquesta jaqueta tèrmica per a dona de Lidl es posiciona com una alternativa competitiva al mercat. Ofereix característiques funcionals i un disseny atractiu a un preu accessible. Per a aquelles que busquen una peça versàtil i còmoda per a l'hivern, aquesta opció de Lidl mereix ser considerada.

Preus i ofertes actualitzats el dia 23/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis