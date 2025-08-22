Lidl acaba de comunicar-ho i els clients al·lucinen: és el que la teva cuina necessita
Una nova jugada de Lidl sorprèn amb un descompte que està atraient aquells que busquen estalviar en el seu dia a dia
A Lidl les sorpreses mai s'acaben i cada temporada apareix alguna cosa que marca tendència a la cuina. El millor és que no cal canviar la teva rutina. N'hi ha prou amb deixar-se portar pel que ofereix.
Lidl sap com captar l'atenció amb propostes que combinen disseny senzill i utilitat. Són detalls que encaixen en la vida diària. Al final el que importa és simplificar sense renunciar a estil.
Una opció de cuina senzilla que encaixa en qualsevol rutina
Lidl compta amb una fregidora d'aire compacta que s'ha guanyat un lloc en moltes cuines per la seva facilitat d'ús i el seu disseny. No és un llançament nou, sinó un aparell que continua sent útil per a qui vol preparar receptes sense complicacions. La combinació d'eficiència i mida reduïda la fa atractiva per al dia a dia.
Aquest model disposa d'una potència de 1000 W que permet cuinar de manera uniforme sense necessitat d'afegir gairebé oli. El seu cistell té una capacitat útil d'1,5 litres, perfecta per preparar racions petites o àpats ràpids. Amb aquestes característiques, resulta funcional tant en llars individuals com en famílies que busquen practicitat.
El control de temperatura es pot ajustar entre 80 °C i 200 °C, cosa que ofereix flexibilitat a l'hora de cuinar plats. A més, incorpora un temporitzador de 30 minuts amb apagat automàtic, cosa que afegeix seguretat i comoditat al procés. Són detalls que aporten confiança en l'ús quotidià.
La part interessant arriba amb la promoció actual de Lidl. Aquesta fregidora d'aire té un preu rebaixat de 19,99 euros a la seva web, davant dels 34,99 euros habituals. Una reducció que converteix l'aparell en una de les ofertes més atractives de la temporada per a qui busca electrodomèstics accessibles.
Un disseny compacte amb funcions que marquen la diferència
La mida reduïda d'aquesta fregidora d'aire fa que encaixi sense problemes en cuines petites. Les seves mesures són 21,2 x 28,2 x 27,7 cm, amb un pes de 2,34 kg que en facilita el transport i l'emmagatzematge. Els materials utilitzats combinen plàstic, acer i silicona, cosa que assegura resistència i lleugeresa en l'ús diari.
El seu interior inclou una reixeta que millora la circulació de l'aire, cosa que garanteix una cocció més uniforme i cruixent. Aquest detall tècnic ajuda a obtenir resultats consistents sense necessitat de complicar-se. Així es converteix en un aliat per a qui vol receptes ràpides i de qualitat.
L'aparell també incorpora un cable d'un metre i un indicador lluminós que informa del seu estat de funcionament. Aquest detall aporta comoditat, ja que permet comprovar d'una ullada si la fregidora està en marxa o en repòs. La senzillesa en el seu maneig reforça el seu caràcter pràctic.
Entre la protecció contra sobreescalfament, els peus antilliscants i el mànec de tacte fred, la seguretat està garantida en cada ús. La relació entre preu actual, mida compacta i funcions útils converteix aquesta fregidora de Lidl en una compra estratègica. Una opció que uneix estalvi i practicitat en un sol electrodomèstic.
Preus i ofertes actualitzats el dia 21/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis
Més notícies: