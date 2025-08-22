Logo e-noticies.cat
Una dona sorpresa assenyala el logotip de Lidl en una cuina moderna.
Lidl vol que la teva cuina ho tingui tot sense que això et pugui arruïnar | Camara Dean Drobot, vanitjan
CONSUM

Lidl acaba de comunicar-ho i els clients al·lucinen: és el que la teva cuina necessita

Una nova jugada de Lidl sorprèn amb un descompte que està atraient aquells que busquen estalviar en el seu dia a dia

per

Marta Cabrera

A Lidl les sorpreses mai s'acaben i cada temporada apareix alguna cosa que marca tendència a la cuina. El millor és que no cal canviar la teva rutina. N'hi ha prou amb deixar-se portar pel que ofereix.

Lidl sap com captar l'atenció amb propostes que combinen disseny senzill i utilitat. Són detalls que encaixen en la vida diària. Al final el que importa és simplificar sense renunciar a estil.

Una opció de cuina senzilla que encaixa en qualsevol rutina

Lidl compta amb una fregidora d'aire compacta que s'ha guanyat un lloc en moltes cuines per la seva facilitat d'ús i el seu disseny. No és un llançament nou, sinó un aparell que continua sent útil per a qui vol preparar receptes sense complicacions. La combinació d'eficiència i mida reduïda la fa atractiva per al dia a dia.

Fregidora d’aire negra amb fons desenfocat d’una botiga

Aquesta fregidora de Lidl és tot un encert per a qualsevol cuina | Camara Lidl

Aquest model disposa d'una potència de 1000 W que permet cuinar de manera uniforme sense necessitat d'afegir gairebé oli. El seu cistell té una capacitat útil d'1,5 litres, perfecta per preparar racions petites o àpats ràpids. Amb aquestes característiques, resulta funcional tant en llars individuals com en famílies que busquen practicitat.

El control de temperatura es pot ajustar entre 80 °C i 200 °C, cosa que ofereix flexibilitat a l'hora de cuinar plats. A més, incorpora un temporitzador de 30 minuts amb apagat automàtic, cosa que afegeix seguretat i comoditat al procés. Són detalls que aporten confiança en l'ús quotidià.

Entrada d´un supermercat Lidl

Els preus de Lidl de vegades pateixen rebaixes molt sorprenents | Camara Lidl

La part interessant arriba amb la promoció actual de Lidl. Aquesta fregidora d'aire té un preu rebaixat de 19,99 euros a la seva web, davant dels 34,99 euros habituals. Una reducció que converteix l'aparell en una de les ofertes més atractives de la temporada per a qui busca electrodomèstics accessibles.

Un disseny compacte amb funcions que marquen la diferència

La mida reduïda d'aquesta fregidora d'aire fa que encaixi sense problemes en cuines petites. Les seves mesures són 21,2 x 28,2 x 27,7 cm, amb un pes de 2,34 kg que en facilita el transport i l'emmagatzematge. Els materials utilitzats combinen plàstic, acer i silicona, cosa que assegura resistència i lleugeresa en l'ús diari.

El seu interior inclou una reixeta que millora la circulació de l'aire, cosa que garanteix una cocció més uniforme i cruixent. Aquest detall tècnic ajuda a obtenir resultats consistents sense necessitat de complicar-se. Així es converteix en un aliat per a qui vol receptes ràpides i de qualitat.

Fregidora d’aire negra cuinant patates en una cuina moderna amb plats de patates i salsa al fons

En poc temps i sense ocupar espai tindràs el teu menjar a punt | Camara Lidl

L'aparell també incorpora un cable d'un metre i un indicador lluminós que informa del seu estat de funcionament. Aquest detall aporta comoditat, ja que permet comprovar d'una ullada si la fregidora està en marxa o en repòs. La senzillesa en el seu maneig reforça el seu caràcter pràctic.

Entre la protecció contra sobreescalfament, els peus antilliscants i el mànec de tacte fred, la seguretat està garantida en cada ús. La relació entre preu actual, mida compacta i funcions útils converteix aquesta fregidora de Lidl en una compra estratègica. Una opció que uneix estalvi i practicitat en un sol electrodomèstic.

Preus i ofertes actualitzats el dia 21/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis

