Aquest és el secret de Mercadona que et manté el bronzejat tot l'estiu: baratíssim
Mercadona sorprèn amb un truc senzill que manté la teva pell daurada sense esforç i sense necessitat de sol
Mercadona ha aconseguit que una cosa tan quotidiana es convertisca en el recurs més comentat de l'estiu. No cal complicar-se per aconseguir un resultat que sorprèn cada vegada que et mires al mirall. El curiós és que Mercadona ho aconsegueix sense grans campanyes ni promeses exagerades.
Mercadona es mou entre el simple i l'enginyós, i aquí hi ha la seva major fortalesa davant d'altres competidors. No inventa res nou, però ho transforma en una cosa útil que tothom acaba volent. Amb aquest estil directe, Mercadona aconsegueix que la rutina diària tinga un gir inesperat.
El secret de Mercadona per mantenir el bronzejat sense complicacions
Mercadona compta amb un producte que ha aconseguit consolidar-se com un dels trucs més efectius per prolongar el bronzejat. Es tracta de la loció corporal Bronz efecte bronzejat Deliplus, una fórmula pensada per a pells normals que combina hidratació i color progressiu en cada aplicació. La seva presentació en pot de 400 ml i el seu preu de 3,75 euros el converteixen en un bàsic accessible.
Aquesta loció té un efecte doble que resulta molt útil per a qui vol un resultat durador sense dependre del sol. Hidrata en profunditat, cosa que ajuda que la pell es veja més lluminosa i uniforme, mentre que els seus actius autobronzejadors creen un to suau. Així s'aconsegueix un acabat natural que no deixa taques ni aspecte artificial.
L'èxit d'aquest producte rau en la seva textura lleugera, fàcil d'aplicar i d'absorció ràpida, cosa que permet incorporar-lo a la rutina diària. Es recomana utilitzar-lo després de la dutxa, sobre la pell seca i neta, per aconseguir un resultat uniforme a tot el cos. El consell més repetit és evitar concentrar massa quantitat en zones com genolls o colzes.
Una altra de les seves avantatges és que no taca la roba sempre que es deixe uns minuts per absorbir-se completament. Això permet vestir-se amb normalitat poc després d'aplicar-lo, sense preocupar-se per marques indesitjades. Amb un ús continuat, el bronzejat comença a notar-se entre els dos i quatre dies, aportant un color daurat molt afavoridor.
Consells pràctics per aconseguir un to uniforme i durador
La clau per aconseguir un resultat més natural i homogeni està en la preparació de la pell abans de l'aplicació. Una exfoliació prèvia elimina cèl·lules mortes i millora la fixació del color, fent que l'efecte bronzejat es prolongue més temps. És un pas senzill que marca la diferència en el resultat final.
Aplicar la loció amb moviments circulars ajuda que es repartisca millor i evita l'aparició de taques o acumulacions en àrees específiques. Aquest tipus d'ús afavoreix un to uniforme, que es desenvolupa de manera gradual i sense salts de color. Per reforçar el resultat s'aconsella rentar bé les mans després de cada aplicació.
El manteniment del to és senzill i no requereix esforç addicional, ja que n'hi ha prou amb repetir el procés cada dos o tres dies per conservar-lo. A mesura que passen les setmanes, la pell manté un aspecte hidratat i bronzejat, amb l'avantatge que es pot adaptar al gust personal. Així s'aconsegueix un control total sobre l'efecte.
Finalment, la combinació d'actius hidratants com la glicerina i l'oli de jojoba, juntament amb autobronzejadors com el DHA i l'eritrulosa, aporten un resultat complet. La pell es manté nodrida, el to s'enalteix amb suavitat i el bronzejat roman durant més temps. Mercadona ofereix amb aquesta loció una solució pràctica, econòmica i eficaç per a qui vol mantenir el seu color daurat.
Preus i ofertes actualitzats el dia 21/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis
