Amazon envia un missatge urgent als seus clients de tot el món: aquest divendres

A partir del 28 de març de 2025, Amazon prendrà una decisió que afectarà els usuaris dels seus dispositius Echo. La companyia eliminarà una funció important de privacitat a Alexa, el seu assistent virtual

Aquesta funció permetia als usuaris optar per no emmagatzemar les seves gravacions de veu al núvol d'Amazon. Ara, totes les gravacions que Alexa faci seran enviades i emmagatzemades al núvol, sense possibilitat de desactivar-ho.

Aquesta mesura ha generat preocupacions entre els usuaris, que temen per la seguretat de les seves dades personals. Els dispositius Echo, que utilitzen Alexa per interactuar amb els usuaris, són cada cop més comuns a les llars. No obstant això, amb aquesta nova política, els usuaris perden una capa de control sobre les seves converses i les seves dades.

Què canvia amb aquesta eliminació de privacitat?

Abans d'aquesta modificació, els usuaris d'Alexa podien triar no guardar les seves gravacions de veu. Aquesta funció permetia una major privacitat, ja que les gravacions només s'emmagatzemaven si l'usuari ho desitjava. D'aquesta manera, les converses personals no quedaven registrades sense el seu consentiment.

Amb la nova política d'Amazon, tots els comandaments de veu que els usuaris donin a Alexa seran gravats i emmagatzemats automàticament al núvol. Amazon assegura que s'utilitzen per millorar els serveis d'Alexa, com la personalització de les respostes i l'aprenentatge de patrons de veu. No obstant això, molts usuaris se senten incòmodes amb la idea que les seves converses privades s'emmagatzemin sense la seva autorització.

Preocupacions sobre la privacitat

La principal preocupació entre els usuaris d'Alexa és la seguretat de les seves dades. Emmagatzemant les gravacions al núvol, Amazon podria tenir accés a una gran quantitat d'informació sensible.

Encara que la companyia assegura que les gravacions estan protegides per mesures de seguretat, molts usuaris no confien en el sistema. La idea que Amazon pugui tenir accés a converses privades sense el consentiment explícit dels usuaris ha generat temor.

Amazon respon a les crítiques

En resposta a les crítiques, Amazon ha assegurat que aquesta mesura té com a objectiu millorar la qualitat del servei d'Alexa. L'empresa ha destacat que l'emmagatzematge de gravacions és essencial per al funcionament i la millora contínua de l'assistent virtual. També afirmen que les gravacions s'utilitzen per entrenar el sistema i fer-lo més eficient en la comprensió de comandaments de veu.

Amazon també ha assenyalat que els usuaris encara poden revisar i eliminar les seves gravacions a través de la configuració del seu compte. No obstant això, el fet que aquestes gravacions s'emmagatzemin de forma predeterminada al núvol continua sent un punt controvertit.

Quines alternatives tenen els usuaris?

Per als usuaris que continuen preocupats per la privacitat, hi ha algunes opcions disponibles. En primer lloc, poden optar per desactivar Alexa completament en certs moments, cosa que evita que el dispositiu escolti i registri comandaments de veu. No obstant això, aquesta opció limita la funcionalitat de l'assistent, que es basa en la interacció constant amb l'usuari.

Una altra opció és eliminar les gravacions manualment des de la configuració del compte d'Amazon. No obstant això, aquest procés s'ha de fer de forma regular, ja que les gravacions es continuen emmagatzemant de manera automàtica.

Reaccions dels usuaris

Les reaccions dels usuaris han estat mixtes. Alguns comprenen la necessitat d'Amazon de millorar els seus serveis, però molts consideren que la privacitat és més important.

Per a aquests usuaris, l'eliminació d'aquesta funció és un pas enrere en termes de control sobre les seves dades. Els dispositius Echo, que inicialment oferien una major privacitat, ara semblen ser més intrusius.

El canvi també afecta aquells que utilitzen Alexa a les seves llars per a tasques quotidianes, com la música, el clima o les llums. Encara que aquests serveis no són necessàriament sensibles, la idea que les converses diàries es registrin i s'emmagatzemin sense el consentiment total de l'usuari ha causat inquietud.