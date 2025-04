KFC segueix els passos de McDonald's: els clients ho esperaven des de fa temps

KFC ha decidit renovar un dels seus productes estrella als Estats Units. En un context on la competència en el món del pollastre fregit es torna cada vegada més ferotge, la cadena llança una nova versió del seu entrepà clàssic. Aquest moviment busca posicionar millor la marca davant de rivals com Popeyes, Chick-fil-A i McDonald’s, que també han actualitzat els seus menús.

Una aposta per allò gran

El nou KFC Chicken Sandwich reemplaçarà l'anterior Crispy Colonel, que segons la pròpia empresa, “no estava a l'altura del nostre llegat com a experts en pollastre fregit”. El redisseny inclou un filet de carn blanca que és un 25% més gran que el seu antecessor, amb arrebossat doble, i servit en un pa brioix amb mantega. Els detalls marquen la diferència.

Ara els cogombres seran de tall ondulat i més gruixuts, i els clients podran triar entre maionesa o una salsa picant. Aquest canvi no és menor, ja que busca oferir una experiència més satisfactòria i competir directament amb altres cadenes que han millorat les seves versions d'entrepans de pollastre. Aquest nou producte s'oferirà per $3,99, un preu que el posiciona en línia amb les opcions que ofereixen els seus principals competidors en el sector de menjar ràpid.

Prova superada i expansió nacional

La nova recepta ja va ser posada a prova el 2020 en algunes sucursals d'Orlando. Els resultats van superar les expectatives internes de KFC. Així ho va confirmar Andrea Zahumensky, directora de màrqueting de la companyia als Estats Units: “Gairebé vam duplicar les nostres expectatives de vendes”, va afirmar en un comunicat oficial.

Ara, el llançament es realitza en diverses ciutats del país com Chicago, Kansas City, Louisville, Portland, St. Louis, Sacramento, San Francisco, Seattle i Tulsa. L'objectiu és assolir els 4.000 locals de la marca a tot Estats Units abans que finalitzi febrer.

Aquest anunci arriba just quan altres grans marques també han apostat pel segment del pollastre. McDonald’s, per exemple, llançarà tres noves versions del seu entrepà de pollastre cruixent. La cursa per liderar aquest mercat continua en augment, amb una competència que involucra no només les grans cadenes, sinó també els propis proveïdors de carn.

Un mercat que no deixa de créixer

Des de 2019, l'entrepà de pollastre s'ha convertit en un dels productes més cobejats en el sector de menjar ràpid. Aquella “guerra” viral entre Chick-fil-A i Popeyes va disparar l'interès dels consumidors i va portar moltes marques a llançar les seves pròpies versions. Des de llavors, el pollastre fregit ha guanyat terreny davant de l'hamburguesa tradicional.

KFC, que durant dècades ha estat sinònim de pollastre fregit, no vol quedar-se enrere. Amb aquest nou llançament, busca recuperar terreny i adaptar-se a un públic que exigeix productes saborosos, contundents i a bon preu.