Walmart confirma els problemes als Estats Units: Target i Costco estan atents

Una onada de descontentament recorre els Estats Units. Del 7 fins al 14 d'abril, milers de ciutadans han decidit pausar les seves compres a Walmart com a part d'un boicot nacional convocat per People’s Union USA. La protesta, que s'estén a farmàcies, serveis de salut i plataformes com Walmart+, apunta a denunciar el poder econòmic de les grans corporacions.

Una crida a l'acció des de les xarxes

La iniciativa va ser impulsada per John Schwarz, fundador del moviment ciutadà. A TikTok, on acumula gairebé 350.000 seguidors, va llançar el missatge clar: “Set dies sense compres, sense comandes, res, això no es tracta d'odi, es tracta d'estratègia, del nostre poder”. La seva proposta busca generar consciència sobre el rol que empreses com Walmart, Target i Costco tenen en el sistema fiscal dels Estats Units.

Schwarz sosté que aquestes companyies no estan aportant prou en matèria tributària, mentre que els ciutadans continuen suportant la major càrrega fiscal. “Volem que aquestes corporacions comencin a pagar la seva part justa d'impostos perquè el poble nord-americà finalment pugui alleujar-se del pes de l'impost federal sobre la renda”, va reclamar l'activista. L'objectiu és clar: visibilitzar el que consideren una desigualtat estructural en què els beneficis de les grans cadenes no es tradueixen en contribucions equitatives al sistema.

Impacte esperat i antecedents similars

Aquest boicot no és el primer ni serà l'últim. Casos anteriors, com protestes contra Target per les seves polítiques de diversitat, ja han demostrat que els consumidors estan disposats a reaccionar quan senten que alguna cosa no està bé. Però aquesta vegada, la protesta apunta a un espectre més ampli: justícia fiscal, concentració de poder i transparència.

Alguns ho anomenen “apagada econòmica”: l'estratègia busca afectar les vendes i trànsit digital de Walmart, generant un cop directe en les seves xifres. Segons Newsweek, accions similars en el passat van aconseguir reduir significativament l'activitat comercial de companyies assenyalades. El resultat d'aquesta mobilització encara està per veure, però el seu abast podria ser més gran del que s'esperava.

Davant del moviment, Walmart va sortir al pas amb una defensa ferma. La cadena va emetre un comunicat deixant clara la seva postura. “Com un dels majors contribuents corporatius del país, no només paguem la nostra part justa, sinó que som un multiplicador econòmic que enforteix comunitats a tot el país”.

Reaccions dividides i missatge més enllà de Walmart

La cadena també va destacar el seu compromís social. L'any passat, va donar més de 1.700 milions de dòlars en efectiu i productes a diverses causes humanitàries, des de resposta davant desastres fins al combat contra la fam. Tot i així, per a molts, aquestes xifres no són suficients davant les exigències fiscals actuals.

Schwarz insisteix que el boicot va més enllà d'una marca i anima els ciutadans a reduir el seu consum en grans cadenes i a bolcar-se en el comerç local. “Aquest moviment no està en contra de les persones, és per a elles. Ens aixequem uns als altres, protegim les nostres comunitats i mostrem als gegants que no tenim por de lluitar”, va afirmar en les seves publicacions.

Amb aquest nou capítol en la relació entre consumidors i grans empreses, el missatge és clar: els ciutadans volen ser escoltats. I ho estan intentant on més fa mal: a la caixa registradora.