KFC llança la sorpresa que Popeyes no s'esperava: 10 anys després

KFC ha sorprès a tothom amb el llançament del seu Dunk It Bucket, un nou producte que està causant sensació als seus restaurants. Aquest cub inclou: pollastre cruixent, una nova guarnició anomenada Mashed Potato Poppers i una varietat de salses per sucar, oferint una experiència diferent del que KFC ha ofert abans.

KFC llança un cub de menjar mai vist abans!

Disponible des del 17 de març a totes les seves botigues dels Estats Units, el Dunk It Bucket promet ser un gran èxit. I, especialment, en un moment clau com la temporada de March Madness, quan els consumidors busquen opcions per gaudir mentre veuen els partits.

La presidenta de KFC, Catherine Tan-Gillespie, va dir: "És el nostre primer cub completament nou en gairebé una dècada, i creieu-me, ha valgut la pena l'espera". Aquest llançament ha estat molt esperat pels clients, que busquen alguna cosa nova i emocionant al seu menú.

Què ofereix el Dunk It Bucket?

El Dunk It Bucket es presenta en diferents opcions, adaptades a diferents necessitats. La versió individual per $7 inclou dos trossos de pollastre arrebossats, patates fregides, cinc Mashed Potato Poppers i dues tasses de salsa per sucar, a més d'un tercer dip a elecció. Aquesta opció és ideal per a aquells que busquen un àpat ràpid i deliciós.

Per a aquells que gaudeixen de compartir en grup, hi ha el Double Dunk It Bucket per $25, que serveix fins a quatre persones. Aquest cub inclou: 10 trossos de pollastre, 10 Mashed Potato Poppers, dues racions de patates fregides, quatre dips, dues tasses de salsa i quatre galetes. És l'opció perfecta per a reunions o moments de diversió amb amics i família.

KFC també ofereix el Dunk It Bucket en versions de tres o quatre peces amb una beguda mitjana. Els preus varien entre $10.99 i $12.49, depenent de l'opció triada.

La ferotge rivalitat entre KFC i Popeyes

Aquest llançament arriba en un moment en què KFC s'enfronta a una ferotge competència amb Popeyes, especialment pel que fa al pollastre fregit. Ambdós gegants del menjar ràpid s'han disputat l'atenció dels consumidors durant anys. No obstant això, ara, amb el Dunk It Bucket, KFC podria tenir un nou avantatge.

La varietat d'opcions en el Dunk It Bucket el converteix en una oferta molt temptadora per als amants del fast food. A més, la capacitat de personalitzar l'experiència amb diferents salses el fa encara més atractiu. Popeyes haurà de respondre a aquesta innovació si vol mantenir el seu lideratge en el sector del pollastre fregit.

Aquesta novetat de KFC està dissenyada per ser l'opció ideal per als que volen gaudir d'un àpat fàcil i deliciós, mentre gaudeixen de l'emoció dels esdeveniments esportius. Amb la creixent popularitat de KFC i la competència amb Popeyes, serà interessant veure com respon el mercat.