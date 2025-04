Jonathan Andic pren una decisió inesperada a Mango després de la mort d'Isak Andic

La família Andic segueix consolidant la seva posició en el món de la moda. A través de l'empresa Punta Na, la família continua la visió del seu difunt patriarca, Isak Andic, l'entranyable fundador de Mango. En aquesta ocasió, els tres fills del fundador, Jonathan, Judith i Sarah, han fet una important operació immobiliària.

La compra d'un local comercial en una de les zones més exclusives de la ciutat de Barcelona és la notícia de les últimes hores. Situat al número 88 del Passeig de Gràcia, aquest immoble es troba a pocs metres de La Pedrera, un referent arquitectònic de Barcelona. El local, d'uns 1.000 metres quadrats, actualment està llogat a la marca Prada, cosa que reforça encara més el seu atractiu.

Un valuós actiu al Passeig de Gràcia

L'operació va ser iniciada per Isak Andic, qui, abans de la seva defunció, havia considerat aquest local per la seva ubicació. El Passeig de Gràcia, que en el seu dia va acollir la primera botiga de Mango, té una especial significança per a la família. Amb aquest moviment, els germans Andic no només asseguren un actiu de gran valor, sinó que també reforcen la presència de la marca Mango en el sector immobiliari.

Aquest local a Barcelona s'ha convertit en una peça clau en l'estratègia de la família Andic. Per la seva banda, l'operació, valorada en 60 milions d'euros, ha atret l'atenció del sector immobiliari, informa La Vanguardia. Aquest moviment no només reflecteix una aposta comercial, sinó també un component emocional per a la família Andic.

La compra d'aquest local, a prop d'on tot va començar, marca un punt important en la història de Mango i en la de la família. En adquirir aquest espai, Jonathan, Judith i Sarah Andic continuen el llegat del seu pare, apostant pel futur de la companyia.

Mango segueix consolidant la seva posició en el món del retail

A més de la compra del local al Passeig de Gràcia, Mango ha obert la seva primera botiga física de productes per a la llar. Mango Home, que des de 2021 estava disponible a través de la seva botiga en línia, ha arribat ara al format presencial.

Aquesta botiga de 400 metres quadrats es troba a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. En l'espai, els clients poden descobrir més de 3.000 articles de disseny cuidat i preus accessibles, amb una clara aposta per l'artesania.

L'establiment està dissenyat per replicar l'ambient d'un habitatge real, cosa que permet als visitants visualitzar com els productes poden integrar-se perfectament en la seva llar. La botiga de Mango Home també ret homenatge a Isak Andic, amb quadres de la seva col·lecció personal integrats en la decoració del local. Aquest gest emociona a qui visita l'espai, creant una connexió entre el llegat del fundador i el futur de la marca.

Amb aquesta expansió, Mango no només amplia la seva presència en el mercat de la moda, sinó que també enforteix el seu vincle emocional amb els seus clients. Sota la direcció de Jonathan Andic, l'empresa continua avançant cap a nous horitzons, mantenint sempre la seva essència però amb una mirada cap al futur.