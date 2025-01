Ni quètxup, ni maionesa: El producte de Dia que converteix les patates en una delícia

Les patates fregides són un clàssic que mai passa de moda. La seva versatilitat a la cuina les converteix en l'acompanyament ideal per a tota classe de plats, des de carns fins a hamburgueses. No obstant això, quan es tracta de donar un toc especial, no sempre el quètxup o la maionesa són la millor opció.

En els últims temps, els consumidors han començat a buscar alternatives que ressaltin el sabor natural de les patates sense emmascarar-lo. I Dia ofereix a les seves botigues el condiment de la reconeguda marca El Avión. Aquest producte, encara que no és una novetat, s'ha consolidat com un imprescindible a la cuina de moltes llars.

El supermercat Dia ha sabut captar l'atenció dels amants de la cuina a bon preu. I és que el condiment de la marca El Avión, amb un envàs de 65 grams, està disponible per 2,85 euros.

Dia sorprèn amb un condiment amb ingredients naturals

El condiment per a patates fregides d'El Avión està elaborat amb ingredients 100% naturals. La seva barreja inclou all, ceba, pebre vermell dolç, orenga, alfàbrega, julivert, pebre negre, pebre de caiena, sal i sucre. Aquesta combinació aporta un equilibri perfecte entre notes picants i herbàcies, ressaltant el sabor de les patates.

Aquest condiment és versàtil i pot utilitzar-se en diverses preparacions. A més de les patates fregides tradicionals, és ideal per a patates bullides, rostides o fins i tot aquelles preparades en fregidores d'aire. La seva aplicació és senzilla: n'hi ha prou amb espolsar al gust sobre les patates acabades de cuinar per obtenir un sabor deliciós.

L'envàs de 65 grams és pràctic i fàcil de guardar, assegurant que el producte es mantingui fresc per més temps. El seu disseny facilita una dosificació precisa, evitant malbarataments i permetent ajustar la quantitat segons les preferències personals.

El Avión és una marca amb més de 100 anys d'experiència en la fabricació d'espècies i condiments. El seu compromís amb la qualitat i la naturalitat dels seus productes l'ha posicionat com una referència en el sector. I és que busca oferir sempre productes que enriqueixen la gastronomia.

Un condiment que dona molt de si

Aquest condiment està disponible a la secció de sal i espècies dels supermercats Dia. Els clients poden trobar-lo tant a les botigues físiques com a la plataforma en línia de Dia, facilitant la seva adquisició.

El preu de 2,85 euros per l'ampolla de 65 grams el converteix en una opció assequible per a aquells que desitgen millorar el sabor dels seus plats sense fer una gran inversió. A més, la relació qualitat-preu és destacable, considerant la naturalitat dels seus ingredients i la reputació de la marca.

Per a aquells que busquen explorar més enllà de les patates, aquest condiment pot usar-se en altres receptes. Per exemple, espolsat sobre verdures rostides, aporta un toc especial que ressalta els seus sabors naturals. També pot afegir-se a marinats per a carns o fins i tot en salses, oferint versatilitat a la cuina.

El condiment de patates fregides d'El Avión disponible a Dia és una excel·lent opció per a aquells que desitgen fer un gir de sabor als seus plats quotidians. La seva barreja d'espècies naturals i la seva facilitat d'ús el converteixen en un aliat perfecte a la cuina.

Preus i ofertes actualitzats el dia 26/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis