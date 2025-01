Sembla de Sephora, però el ven Mercadona i és el més viral: només 7 euros

Mercadona ha llançat recentment la seva col·lecció de maquillatge Silence, inspirada en la serenitat i la brillantor de l'hivern. Entre els productes presentats, destaca la prebase facial il·luminadora, que ha captat l'atenció dels amants del maquillatge. Aquest producte promet preparar la pell, aportant lluminositat i un acabat radiant.

Així és la prebase il·luminadora de Mercadona

La prebase il·luminadora de la col·lecció Silence es presenta en un format de 26 ml i té un preu de 7 euros. La seva textura oli-gel proporciona una hidratació profunda, deixant la pell suau i preparada per a l'aplicació del maquillatge. A més, conté partícules perlades que aporten un brillantor subtil, ideal per aconseguir un rostre resplendent.

Aquest producte és adequat per a tot tipus de pells, ja que la seva fórmula lleugera s'absorbeix ràpidament sense deixar sensació greixosa. En aplicar-lo, es crea una base uniforme que facilita l'adherència i durada del maquillatge posterior. La prebase també ajuda a minimitzar l'aparença de porus i imperfeccions, oferint un acabat més llis i perfeccionat.

La col·lecció Silence, on s'inclou aquesta prebase, està disponible a totes les botigues Mercadona, juntament amb altres productes complementaris per a un look complet. La línia ha estat dissenyada per capturar l'essència de l'hivern, amb tons i textures que evoquen la calma i la brillantor d'aquesta estació.

Raons per aquesta prebase en la rutina de maquillatge

Incorporar una prebase il·luminadora en la rutina de maquillatge ofereix múltiples avantatges. Primer, millora la durada del maquillatge, assegurant que es mantingui intacte durant més temps. A més, aporta una lluminositat natural al rostre, evitant el temut efecte apagat que pot aparèixer amb el pas de les hores.

L'hidratació que proporciona aquesta prebase és essencial per mantenir la pell en òptimes condicions, especialment en èpoques fredes on la pell tendeix a ressecar-se. En mantenir la pell hidratada, es prevé l'aparició de taques seques i s'aconsegueix un acabat més uniforme.

Un altre benefici és la capacitat de la prebase per suavitzar la textura de la pell. Això facilita l'aplicació de la base de maquillatge i altres productes. Això resulta en un acabat més professional i polit, fins i tot per a aquells que no són experts en maquillatge.

Finalment, l'ús d'una prebase il·luminadora com la de Mercadona permet jugar amb la llum. D'aquesta manera, es ressalten les faccions aportant un aspecte saludable i radiant. És una eina versàtil que pot adaptar-se a diferents estils i ocasions, des d'un look natural fins a un de més sofisticat.

Preus i ofertes actualitzats el dia 26/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis