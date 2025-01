Mercadona ven per molt poc l'imprescindible per tenir un cinema a casa: arrasa

Mercadona ofereix un ampli assortiment de crispetes per gaudir en qualsevol ocasió, ja sigui veient una pel·lícula o una sèrie. Des d'opcions llestes per consumir fins a blat de moro per preparar a casa, hi ha una varietat per a tots els gustos. Amb sabors clàssics i atrevits, Mercadona ha aconseguit que aquest snack sigui accessible, pràctic i deliciós.

Varietat per a tots els paladars

L'assortiment de crispetes de Mercadona inclou opcions clàssiques com les crispetes salades per a microones, disponibles per només 1 euro. Aquestes són perfectes per a aquells que busquen la recepta més tradicional, ja que es preparen en només dos o tres minuts al microones. Són ràpides, fàcils i ideals per compartir durant una nit de cinema.

Per a aquells que prefereixen un toc més especial, hi ha les crispetes de mantega per a microones, a un preu d'1,20 euros. Aquest sabor, que combina el blat de moro amb la cremositat de la mantega, és una opció saborosa que no defrauda. Igual de fàcils de preparar, són perfectes per a aquells que busquen alguna cosa diferent sense complicar-se.

Quant a les opcions dolces, Mercadona ofereix les crispetes dolces per a microones, que tenen un preu d'1,60 euros. Són una alternativa ideal per a aquells que prefereixen un toc de sucre en els seus snacks. Endolceixen qualsevol moment i es preparen en només uns minuts, seguint les senzilles instruccions de l'envàs.

A més, per als més llaminers, hi ha les crispetes de caramel, llestes per consumir i amb un embolcall cruixent i dolç. Per 1,30 euros la bossa de 120 grams, aquestes crispetes són perfectes per gaudir sense necessitat de preparar-les. Només has d'obrir la bossa i deixar-te portar pel seu sabor irresistible.

Per a aquells que gaudeixen fent-les a casa

Mercadona també inclou en el seu assortiment el blat de moro per a crispetes, perfecte per a aquells que prefereixen preparar-les des de zero. A un preu de 0,86 euros la bossa de 250 grams, aquesta opció és econòmica i permet personalitzar el sabor al gust. Només necessites una paella o una olla, una mica d'oli i la teva creativitat per gaudir d'unes crispetes casolanes i delicioses.

Les possibilitats són infinites. Pots optar per sabors clàssics com sal, mantega o sucre, o experimentar amb combinacions atrevides com bitxo i farigola, pebre vermell fumat o fins i tot xocolata desfeta. Aquest blat de moro permet explorar noves receptes i fer del procés de preparació una experiència divertida.

Per als amants dels snacks saludables, les crispetes casolanes són una opció baixa en calories si es preparen amb poc oli i sense afegits. Són ideals com a berenar o tentempié entre àpats, i gràcies a la seva versatilitat, sempre pots adaptar-les a les teves preferències.

Amb aquest assortiment, Mercadona no només ofereix una àmplia gamma de sabors i formats, sinó que també fa que les crispetes siguin accessibles per a tothom. Des de receptes ràpides fins a opcions per a aquells que gaudeixen personalitzant els seus snacks, la varietat de crispetes de Mercadona està dissenyada per satisfer tots els gustos.

Preus i ofertes actualitzats el dia 19/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis