Aquest cosmètic de luxe de Mercadona et deixa la cara perfecta durant hores: 4 euros

La BB cream de Mercadona s'ha consolidat com un èxit de vendes. Ofereix una solució pràctica per a aquells que busquen unificar el to de la seva pell i corregir imperfeccions sense recórrer a bases més pesades. Disponible en dos tons, 01 (clar) i 02 (mitjà), s'adapta a diverses tonalitats cutànies, proporcionant un acabat natural i lluminós.

Beneficis i característiques de la BB cream de Mercadona

Aquesta BB cream multifuncional hidrata la pell, corregeix imperfeccions i aporta un to suau i uniforme. Enriquida amb vitamina E, actua com a antioxidant, protegint la pell dels radicals lliures i de l'envelliment prematur. A més, ofereix protecció solar amb un SPF 20, resguardant el rostre dels efectes nocius dels raigs UVA i UVB.

La seva textura lleugera i no greixosa facilita una aplicació uniforme, permetent que la pell respiri sense obstruir els porus. Això la fa apta per a tot tipus de pells, incloent-hi les més sensibles. La BB cream es fon perfectament amb el to natural de la pell, oferint una cobertura lleugera que dissimula petites imperfeccions i aporta lluminositat.

Per obtenir els millors resultats, es recomana aplicar la BB cream sobre la pell neta i seca. Pot utilitzar-se sola o després d'una crema hidratant, depenent de les necessitats d'hidratació de cada persona. S'aconsella estendre una petita quantitat amb els dits o amb una esponja de maquillatge, distribuint-la des del centre del rostre cap a l'exterior.

És important recordar que, encara que la BB cream conté SPF 20, no és suficient sempre. En situacions d'exposició solar prolongada és recomanable complementar amb un protector solar de major factor per garantir una protecció adequada. A més, per prolongar la durada del maquillatge, pot fixar-se amb una lleugera capa de pols translúcids, especialment en zones amb tendència a brillar.

Opinions i comparatives amb altres BB creams del mercat

La BB cream de Mercadona ha rebut valoracions positives per part dels usuaris, que destaquen la seva relació qualitat-preu i el seu acabat natural. En comparar-la amb altres marques, com Garnier, es ressalta la seva textura lleugera i la seva capacitat per adaptar-se a diferents tons de pell. Encara que algunes BB creams de marques reconegudes ofereixen beneficis addicionals, la de Mercadona es posiciona com una alternativa econòmica i eficient per a l'ús diari.

La BB cream de Mercadona és una opció accessible per unificar el to de pell, hidratar-la i protegir-la del sol en un sol pas. La seva fórmula lleugera i el seu acabat natural la converteixen en una aliada perfecta per al maquillatge diari, oferint una solució pràctica i efectiva per lluir una pell radiant i saludable. El seu format de 50 ml i el seu preu assequible de 4,50 euros la converteixen en una opció atractiva per a l'ús diari.

Preus i ofertes actualitzats el dia 05/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis