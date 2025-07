Mercadona escolta els seus clients i torna a portar la delícia que tant demanaven

Mercadona torna a remoure el vesper amb un d'aquells llançaments que no passen desapercebuts. El seu retorn no ha estat anunciat a bombo i plateret, però ja està generant soroll. Qui coneix els passadissos de Mercadona sap bé què significa topar-se de nou amb alguna cosa que ja no esperava veure.

No hi ha dubte que Mercadona sap com encertar quan es tracta de recuperar favorits. Aquesta vegada ho ha tornat a fer amb alguna cosa que molts donaven per perduda i ara torna a estar en joc. El passadís fred de Mercadona guarda sorpreses que no sempre necessiten presentació.

Una proposta llesta per preparar en pocs minuts

Mercadona ha recuperat un plat preparat que ja va estar als seus lineals i que ara torna en format de safata amb dues unitats. Cada una està feta amb pit de pollastre arrebossat i farcit. La recepta inclou pernil curat i formatge fos, cosa que dona com a resultat un interior cremós amb una capa exterior cruixent.

El producte es ven en safates refrigerades de 260 grams llestes per posar al forn o a la fregidora d'aire. La seva preparació no necessita passos complicats ni ingredients addicionals. Només cal cuinar-lo el temps just i acompanyar-lo amb el que et vingui de gust aquell dia.

Aquest cordon bleu de pollastre és una opció pràctica per a qui no vol complicar-se, però tampoc vol renunciar al sabor. Està pensat per a qui busca un àpat ràpid sense recórrer als ultraprocessats. A més, és fàcil d'emmagatzemar i aguanta bé a la nevera diversos dies sense perdre textura.

La safata costa 3,50 euros, un preu competitiu si es compara amb altres opcions preparades del mercat. Surt a 1,75 euros per unitat, amb ingredients reconeixibles i sense salses artificials. És una alternativa econòmica si necessites alguna cosa ràpida sense recórrer al menjar ràpid.

Ideal per al dia a dia i sense complicacions

El cordon bleu de Mercadona s'adapta bé a diferents rutines i tipus d'alimentació. Pot ser el sopar entre setmana, el pla de diumenge o un recurs per quan no tens ganes de cuinar. S'ajusta al que cadascú necessiti sense perdre el seu toc casolà.

Es cuina en només 10 o 12 minuts si utilitzes la fregidora d'aire, o en uns 20 minuts si prefereixes el forn convencional. No necessita oli ni condiments, només controlar el temps. L'arrebossat queda cruixent i el farcit es fon per dins amb un resultat força equilibrat.

Mercadona encerta a recuperar un format que barreja tradició, sabor i comoditat. El cordon bleu funciona tant sol com acompanyat, per exemple, amb amanida o patates. La seva versatilitat el converteix en un habitual de moltes cuines que no tenen temps per perdre.

El seu pes de 260 grams encaixa amb un àpat per a un o per compartir si s'acompanya bé. L'envàs és reciclable i està dissenyat per ocupar poc espai a la nevera. Aquesta proposta torna a demostrar que el menjar pràctic també pot estar ben fet.

