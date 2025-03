Mercadona té 'gairebé regalat' la delícia que més recomanen els experts: s'esgota

En la recerca d'opcions saludables per a l'esmorzar, Mercadona ha destacat amb un producte que ha captat l'atenció d'experts en nutrició. Aquest aliment combina ingredients naturals i una preparació acurada, oferint una alternativa nutritiva i deliciosa per començar el dia. La seva fórmula sense sucres afegits ni edulcorants el converteix en una elecció ideal per a aquells que busquen cuidar la seva alimentació sense sacrificar el sabor.

Ingredients naturals i beneficis per a la salut

El Muesli Crunchy de Mercadona destaca per la seva composició basada en flocs de civada integrals, que constitueixen el 52% del seu contingut. La civada és reconeguda pel seu alt aport de fibra, cosa que afavoreix la digestió i proporciona una sensació de sacietat prolongada. A més, conté fibres vegetals de xicoira i blat de moro, que contribueixen a l'equilibri del trànsit intestinal.​

La farina d'arròs i blat en un 20% aporta una textura cruixent i un sabor suau, ideal per combinar amb llet o iogurt. L'oli de gira-sol alt oleic utilitzat en la seva preparació és una font de greixos saludables, beneficioses per al cor. L'extracte de malt d'ordi i els aromes naturals enriqueixen el sabor del muesli, fent-lo apetible sense necessitat d'afegir sucres o edulcorants.

Aquest muesli és una opció versàtil que pot adaptar-se a diferents preferències. Es pot consumir amb llet, begudes vegetals, iogurt o fins i tot com a topping en fruites fresques. El seu alt contingut en fibra no només ajuda a regular el trànsit intestinal, sinó que també contribueix a mantenir nivells estables de glucosa en sang.

Un producte saludable assequible per a qualsevol butxaca

Mercadona ha aconseguit oferir aquest producte d'alta qualitat a un preu accessible. El Muesli Crunchy 0% sucres afegits i 0% edulcorants es presenta en un paquet de 500 grams per només 2 euros. Aquesta relació qualitat-preu el converteix en una opció atractiva per a aquells que desitgen incorporar aliments saludables sense afectar el seu pressupost.

L'àmplia presència de Mercadona en el territori nacional facilita l'accés a aquest muesli a les seves botigues. A més, la seva disponibilitat constant assegura que els consumidors puguin integrar-lo regularment en la seva dieta. La marca Hacendado, sota la qual es comercialitza aquest producte, és sinònim de confiança i qualitat per als clients de la cadena.

L'aposta de Mercadona per productes saludables respon a una creixent demanda dels consumidors per opcions més naturals i nutritives. El Muesli Crunchy sense sucres afegits és un exemple de com la cadena s'adapta a les tendències actuals en alimentació, oferint productes que satisfan les necessitats d'una dieta equilibrada.​

Incorporar aquest muesli en l'esmorzar és una manera senzilla de millorar la qualitat de l'alimentació diària. La seva combinació d'ingredients naturals, absència de sucres afegits i preu assequible el posicionen com una elecció intel·ligent. Perfecta per a aquells que busquen cuidar la seva salut sense renunciar al plaer d'un àpat deliciós.​

